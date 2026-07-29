Supaul News: सुपौल : जिले में बनेगा बिहार का तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च

Supaul News: सुपौल के बसंतपुर अंचल में बिहार का तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 10 एकड़ सरकारी भूमि का अंतरविभागीय हस्तांतरण किया गया है। यह संस्थान युवाओं को वैश्विक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिससे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

Supaul News: सुपौल, वरीय संवाददाता। जिले के बसंतपुर अंचल अंतर्गत वीरपुर मौजा के बनैलीपट्टी में बिहार का तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (आईडीटीआर) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बिहार सरकार के परिवहन विभाग को 10 एकड़ सरकारी भूमि नि:शुल्क अंतरविभागीय हस्तांतरण के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने आदेश निर्गत कर दिया है।

इस संस्थान की महत्ता गौरतलब है कि आईडीटीआर की स्थापना के बाद सुपौल में युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के द्वार खुलेंगे और उन्हें अपने घर में ही कमाई का जरिया मिल सकेगा। यह जिले से पलायन रोकने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार का इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च केवल औरंगाबाद में संचालित है, जबकि पटना में एक अन्य संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है। ऐसे में सुपौल में प्रस्तावित इस संस्थान की स्थापना के बाद यह सूबे का तीसरा तथा उत्तर-पूर्वी बिहार का पहला अत्याधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा।

संस्थान की सुविधाएं परिवहन विभाग की योजना के अनुसार इस संस्थान में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ड्राइविंग प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा, आधुनिक वाहन संचालन, भारी एवं हल्के मोटर वाहनों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण, सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे प्रशिक्षित एवं कुशल चालकों की एक नई पीढ़ी तैयार होगी, जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगी।

स्थानीय युवाओं के लिए अवसर परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार इस संस्थान की स्थापना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके बाद जिले के युवा देश ही नहीं, बल्कि विदेश में प्रशिक्षित एवं कुशल चालकों की उच्च वेतनमान पर काम कर सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से भविष्य में अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए जाने की भी योजना है, जिससे बिहार के प्रशिक्षित युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

सरकार की योजनाएं इस बाबत जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों एवं मुख्यमंत्री के कौशल, रोजगार एवं सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संस्थान कोसी एवं सीमांचल क्षेत्र के हजारों युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाएगा। साथ ही क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति देगा। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन का विश्वास है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साकार होने से सुपौल की पहचान केवल सीमावर्ती जिले के रूप में नहीं, बल्कि कौशल विकास, सड़क सुरक्षा, आधुनिक परिवहन प्रशिक्षण तथा वैश्विक रोजगार की संभावनाओं के केंद्र के रूप में स्थापित होगी। साथ ही यह परियोजना बिहार सरकार की जनहितकारी एवं दूरदर्शी विकास नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी。