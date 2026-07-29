Supaul News: सुपौल : प्रभातफेरी में 'बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे' के नारों से संरक्षण का दिया संदेश

Supaul News: सुपौल, हिंदुस्तान संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बुधवार को वन प्रमंडल की ओर से शहर में जागरूकता प्रभात फेरी निकालकर बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया गया। गौरवगढ़ चौक से शुरू हुई प्रभात फेरी समाहरणालय गेट तक पहुंची। पूरे मार्ग में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मियों और स्कूली बच्चों ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर लोगों से बाघों और जंगलों की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराना था। प्रभात फेरी के दौरान प्रतिभागियों ने जंगल की शान है बाघ, आइए मिलकर करें इसकी रक्षा तथा बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।