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Supaul News: सुपौल : कजहा गांव में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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Supaul News: सुपौल में टेलकॉम रेग्यूरेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा साइबर फ्रॉड, टेलकम एवं ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में टैरिफ एवं बिलिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा कृति संगम के सदस्य एवं अन्य स्थानीय नेताओं ने इस कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकारों और सेवा नियमों पर विस्तार से चर्चा की, जिससे उपभोक्ता خود को जागरूक कर सकें।

Supaul News: सुपौल : कजहा गांव में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

Supaul News: सुपौल, एक संवाददाता। टेलकॉम रेग्यूरेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित एवं युवा कृति संगम, मधुबनी द्वारा संचालित साइबर फ्रॉड, टेलकम एवं ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र व प्रसारण क्षेत्र में टैरिफ एवं बिलिंग विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम सदर प्रखंड के कजहा ऑफ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी कजहा में किया गया। जिसका उद्घाटन युवा कृति संगम के आदित्य चौधरी, जलेबिया जगदीश बुधा फाउडेंशन के ब्रजेश कुमार राय,सुनील कुमार चौधरी एवं कजहा ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ नीतेश कुमार द्वारा कार्यक्रम का उदघाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

प्रोग्राम का उद्देश्य

युवा कृति संगम के उपभोक्ता जागरूकता ग्रुप ट्राई के सदस्य ने इस कार्यक्रम में टेलकॉम रेग्यूरेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टेलकम एवं ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में उपभोक्ता के लिए एवं सेवा देने वाले कंपनी के लिए बनाए गए नियमों को विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने ट्राई के नियमों का मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए की ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रों में प्रदर्शित, उचित व्यवहार, उपभोक्ताओं की पसंद, उचित कीमत ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में उद्योग का विकास के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टेलीविजन चैनल का उदाहरण दे कर बताया कि एक न्यूज चैनल है दूसरा मूवी चैनल और तीसरा मनोरंजन चैनल इन तीनों में से यदि आप सिर्फ एक ही चैनल लेना चाहते है एक ही चैनल का पैसा लगेगा न कि तीनों चैनल का इस तरह आप अपने सुविधा के अनुसार चैनल का चयन कर सकते हैं।

टेलीविजन प्रसारण में उपभोक्ता अधिकार

टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में टैरिफ एवं बिलिंग क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहां की ट्राई का मुख्य उद्देश्य टीवी सेवा में पारदर्शिता एवं उपभोक्ताओं की पसंद को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार चैनलों का चयन करना, ट्राई सीधे टीवी चैनलों की कीमत तय नहीं करती बल्कि चैनल की कीमत संबंधित ब्रॉडकास्टर तय करती है, उपभोक्ताओं अपने टीवी बिल को अपनी पसंद के चैनल चुन कर नियंत्रित कर सकती है, टीवी बिल में एनसीएफ, चैनल शुल्क, बैंक्विट शुल्क, सेटअप बॉक्स किराया और टैक्स जैसे अलग अलग शुक्ल शामिल हो सकता है ,कहा कि अगर टीवी सेवा 72 घंटे से अधिक समय तक बाधित रहती है तो लागू नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को आनुपाति कर छूट मिल सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम का आयोजन कब और कहां हुआ?
इस कार्यक्रम का आयोजन सुपौल जिले के कजहा ऑफ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी कजहा में किया गया।
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