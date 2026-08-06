Supaul News: एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में जेनरेटर सुविधा चालू, छात्राओं ने ली राहत की सांस

Supaul News: वीरपुर के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं को अब अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सुप्रसिद्ध अखबार हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के बाद, एसडीएम विनय कुमार ने तुरंत बिजली की व्यवस्था बहाल करने का फैसला लिया है। छात्राओं ने बिजली संकट और अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी।

Supaul News: वीरपुर, एक संवाददाता वीरपुर स्थित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं को अब अंधेरे में पढ़ाई करने की विवशता नहीं रहेगी। अब बिजली कटने के साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल के साथ-साथ एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में भी बिजली व्यवस्था बहाल हो जाएगी। दरअसल, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं की इस समस्या को आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने बुधवार के अंक में वीरपुर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राएं अंधेरे में पढ़ने को मजबूर शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद एसडीएम विनय कुमार ने इसपर त्वरित संज्ञान लेते हुए यह व्यवस्था चालू कराई है। इसको लेकर वीरपुर एसडीएम विनय कुमार ने बुधवार को एएनएम ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किया और छात्राओं व विद्यालय के प्राचार्य राहुल कुमार से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना。

छात्राओं की समस्यायें निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने बिजली संकट, हॉस्टल की समस्याओं समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव की जानकारी एसडीएम को दी। इस पर एसडीएम ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। बिजली संकट को देखते हुए उन्होंने तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल के डीजी सेट से एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बिजली आपूर्ति शुरू कराने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में बिजली बहाल होने से छात्राओं ने राहत की सांस ली और उनका उत्साह भी बढ़ गया। बता दें कि हिन्दुस्तान के बुधवार के अंक में प्रकाशित खबर में बताया गया था कि अनुमंडलीय अस्पताल परिसर स्थित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की 82 छात्राएं बारिश और आंधी के दौरान बिजली कटने पर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर थीं। वर्ष 2022 से संचालित इस प्रशिक्षण केंद्र में अब तक जनरेटर और इनवर्टर की व्यवस्था नहीं होने से छात्राओं की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही थी।

समस्याओं का समाधान इधर, ट्रेनिंग स्कूल के प्राचार्य राहुल कुमार ने एसडीएम को बताया कि जनरेटर की व्यवस्था के लिए वरीय अधिकारियों को कई बार पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि छात्राओं की पढ़ाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। स्थानीय लोगों और छात्राओं ने खबर छपने के बाद प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि अब एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में अन्य आवश्यक सुविधाएं भी जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी।