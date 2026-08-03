Supaul News: रतनपुर में 165 बैग अवैध खाद जब्त, चार गोदामों में छापेमारी

Supaul News: करजाईन बाजार, एक संवाददाता । कृषि विभाग ने अवैध खाद के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए सोमवार को बसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत रतनपुर स्थित कुशवाहा ट्रेडर्स में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग की टीम ने विभिन्न कंपनियों के कुल 165 बैग अवैध खाद बरामद की। बरामद खाद को जब्त कर कृषि विभाग ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह छापेमारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, वीरपुर संजीव कुमार तांती के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान और उससे संबंधित चार अलग-अलग गोदामों की गहन जांच की गई।

जांच और नतीजे

जब्त किए गए उर्वरक

अधिकारी निर्देश

जांच में पाया गया कि कई उर्वरकों का भंडारण एवं बिक्री निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं की जा रही थी, जिसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उर्वरकों को जब्त कर लिया। उक्त उर्वरक से सम्बंधित दुकानदार वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।छापेमारी के दौरान नवरत्ना कंपनी के 43 बैग डीएपी, एचयूआरएल कंपनी के 8 बैग टीएसपी, इंडोरामा कंपनी के 45 बैग डीएपी, नवरत्ना कंपनी के 48 बैग एनपीके तथा मैट्रिक्स कंपनी के 21 बैग यूरिया सहित कुल 165 बैग उर्वरक अवैध पाए गए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। बिना वैध दस्तावेज, लाइसेंस अथवा निर्धारित नियमों का पालन किए बिना उर्वरक का भंडारण एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।विभाग ने स्पष्ट किया कि जब्त उर्वरकों की जांच, अभिलेखों के सत्यापन और संबंधित दुकानदार से पूछताछ के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे सभी आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखें और सरकारी नियमों का पूरी तरह पालन करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस मौके पर सहायक तकनीकी प्रबंधक बसंतपुर सुरेंद्र कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमित कुमार, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, राजीव रंजन, किसान सलाहकार शंकर साह तथा रतनपुर थाना पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।