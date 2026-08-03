Supaul News: रतनपुर में 165 बैग अवैध खाद जब्त, चार गोदामों में छापेमारी
Supaul News: कृषि विभाग ने अवैध खाद के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए रतनपुर में छापेमारी की। इस दौरान 165 बैग अवैध खाद बरामद की गई। जांच में पाया गया कि कई उर्वरकों का भंडारण नियमों के अनुसार नहीं था। विभाग ने अवैध खाद को जब्त कर कार्रवाई शुरू की है।
Supaul News: करजाईन बाजार, एक संवाददाता । कृषि विभाग ने अवैध खाद के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए सोमवार को बसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत रतनपुर स्थित कुशवाहा ट्रेडर्स में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग की टीम ने विभिन्न कंपनियों के कुल 165 बैग अवैध खाद बरामद की। बरामद खाद को जब्त कर कृषि विभाग ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह छापेमारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, वीरपुर संजीव कुमार तांती के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान और उससे संबंधित चार अलग-अलग गोदामों की गहन जांच की गई।
जांच और नतीजेजांच में पाया गया कि कई उर्वरकों का भंडारण एवं बिक्री निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं की जा रही थी, जिसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उर्वरकों को जब्त कर लिया। उक्त उर्वरक से सम्बंधित दुकानदार वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
जब्त किए गए उर्वरकछापेमारी के दौरान नवरत्ना कंपनी के 43 बैग डीएपी, एचयूआरएल कंपनी के 8 बैग टीएसपी, इंडोरामा कंपनी के 45 बैग डीएपी, नवरत्ना कंपनी के 48 बैग एनपीके तथा मैट्रिक्स कंपनी के 21 बैग यूरिया सहित कुल 165 बैग उर्वरक अवैध पाए गए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। बिना वैध दस्तावेज, लाइसेंस अथवा निर्धारित नियमों का पालन किए बिना उर्वरक का भंडारण एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी निर्देशविभाग ने स्पष्ट किया कि जब्त उर्वरकों की जांच, अभिलेखों के सत्यापन और संबंधित दुकानदार से पूछताछ के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे सभी आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखें और सरकारी नियमों का पूरी तरह पालन करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस मौके पर सहायक तकनीकी प्रबंधक बसंतपुर सुरेंद्र कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमित कुमार, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, राजीव रंजन, किसान सलाहकार शंकर साह तथा रतनपुर थाना पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।