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वैशाली एक्सप्रेस में टिकट की मारामारी, सुपौल–नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के ललितग्राम तक विस्तार की मांग तेज

Apr 24, 2026 10:54 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, सुपौल
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वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में कंफर्म टिकट की मारामारी के चलते, रेलवे द्वारा चलाई गई सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का ललितग्राम तक विस्तार करने की मांग तेज हो गई है।

वैशाली एक्सप्रेस में टिकट की मारामारी, सुपौल–नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के ललितग्राम तक विस्तार की मांग तेज

बिहार के सुपौल जिले के ललितग्राम से देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में कंफर्म टिकट की मारामारी रहने से यात्री लगातार परेशान हैं। आलम यह है कि ट्रेन का आरक्षण जैसे ही खुलता है, कुछ ही घंटों में वेटिंग या आरएएसी लग जाती है। ऐसे में दिल्ली और सुपौल के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों के दबाव को देखते हुए रेलवे ने सुपौल और नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया गया है। इससे यात्रियों को राहत तो मिली है, लेकिन जिले के कई क्षेत्रों के लोग अब भी परेशान हैं। इसलिए इस स्पेशल ट्रेन का विस्तार ललितग्राम तक करने की मांग उठ रही है।

रेलवे द्वारा हाल ही में सुपौल से नई दिल्ली के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन (04071/04072) को शुरू किया है। इससे यात्रियों को काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि, ललितग्राम, राघोपुर एवं सरायगढ़ क्षेत्र के रेल यात्रियों को अब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यहां के लोगों का कहना है कि ललितग्राम से नई दिल्ली के लिए एकमात्र ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस ही चलती है, जिसमें कंफर्म सीट मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में यात्रियों को मजबूरी में दूरस्थ बड़े स्टेशनों से यात्रा करनी पड़ती है। इससे उनका समय भी अधिक लगता है और जेब भी ढीली होती है। अगर ललितग्राम से दिल्ली के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन चले या सुपौल से चलने वाली ट्रेन का ही यहां तक विस्तार हो जाए तो काफी सहूलियत होगी।

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सोशल मीडिया पर उठी मांग

इस मुद्दे को लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। यात्रियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सुपौल–नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के ललितग्राम तक विस्तार की मांग जोर पकड़ रही है।

समाजसेवी मयंक गुप्ता ने बताया कि कि अगर स्पेशल ट्रेन का ललितग्राम तक विस्तार हो जाए, तो सुपौल जिले के बड़े हिस्से के यात्रियों को सीधी और सुगम रेल सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

वहीं, पवन अग्रवाल ने कहा कि इस ट्रेन का विस्तार होने से ना केवल यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को भी नई गति मिलेगी।

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सांसद कर चुके हैं नई ट्रेन की मांग

गौरतलब है कि बीते माह स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामैत द्वारा भी ललितग्राम से नई दिल्ली के बीच नई ट्रेन चलाने की मांग उठाई गई थी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि रेलवे प्रशासन इस मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेते हुए क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध कराएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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