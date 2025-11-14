Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsSupaul District assembly results Nirmali, Pipra, Supaul, Triveniganj, Chhatapur NDA Mahagathbandhan
Supaul District Result LIVE: सुपौल की 5 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 3 NDA तो 2 MGB जीता था

Supaul District Result LIVE: सुपौल की 5 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 3 NDA तो 2 MGB जीता था

संक्षेप: Supaul District Seats Overall Results: सुपौल जिले की निर्मली (यह सीट अब मधुबनी का हिस्सा है), पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और छातापुर कुल 5 विधानसभा सीटों में से 2020 में तीन पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 2 सीटें जीती थीं।

Fri, 14 Nov 2025 08:10 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
Supaul District Seats Overall Results: सुपौल जिले की विधानसभा सीटों निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (SC) और छातापुर कुल पांच सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जिले की 5 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महागठबंधन को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

पिछले चुनाव में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 2 सीटें और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 1 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी के विजेता थे: अनिरुद्र प्रसाद यादव (निर्मली) और नीरज कुमार सिंह (छातापुर)। NDA की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) से बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल सीट जीती थीं, जो वर्तमान में बिहार सरकार में एक कद्दावर मंत्री हैं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। रामविलास कामत (पिपरा) और वीणा भारती (त्रिवेणीगंज - SC आरक्षित)।

इस बार इन लोगों के बीच मुख्य मुकाबला

सुपौल

जदयू : बिजेंद्र प्रसाद यादव

कांग्रेस : मिन्नतुल्लाह रहमानी

जन सुराज पार्टी: अनिल कुमार सिंह

निर्मली

जदयू : अनिरुद्ध प्रसाद यादव

राजद : बैद्यनाथ मेहता

जन सुराज पार्टी: रामप्रवेश कुमार यादव

पिपरा

जदयू (NDA): रामविलास कामत

भाकपा (माले): अनिल कुमार यादव

जन सुराज पार्टी: इंद्रदेव साह (जिलाध्यक्ष)

त्रिवेणीगंज (SC आरक्षित)

जदयू : सोनम रानी

राजद : संतोष सरदार

जन सुराज पार्टी: प्रदीप राम

छातापुर

भाजपा (NDA): नीरज कुमार सिंह ‘बबलू’

राजद (महागठबंधन): डॉ. बिपिन कुमार सिंह

जन सुराज पार्टी: अभय कुमार सिंह मुन्ना

मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।