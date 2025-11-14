Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsSupaul Assembly Seat Result 2025 who will Bijendra Prasad Yadav JDU Minnatullah Rahmani Congress election counting
Supaul Result LIVE: सुपौल चुनाव नतीजा; बिजेंद्र प्रसाद यादव, मिन्नतुल्लाह रहमानी कौन जीतेगा?

संक्षेप: Supaul Assembly Seat Result LIVE 2025: सुपौल विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी के बीच है। 

Fri, 14 Nov 2025 06:10 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुपौल
Supaul Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुपौल विधानसभास सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला नीतीश कुमार के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी के बीच है। बिजेंद्र प्रसाद का यह गढ़ रहा है। वह 1990 के बाद से लगातार यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जेडीयू नेता ने 2020 में 28 हजार से अधिक वोटों के बड़े अंतर हराकर जीत दर्ज की थी।

सुपौल विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। इस सीट को जदयू का गढ़ कहा जाता है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव यहां से लगातार आठ बार से जीत हासिल कर चुके हैं। दो बार जनता दल के टिकट फिर 2000 में समता पार्टी और बाद में जदयू के टिकट पर चुनाव जीता। कांग्रेस ने यहां सात बार जीत दर्ज की है। वहीं, सोशलिस्ट पार्टी और जनता दल दो-दो बार और जेडीयू ने 6 बार जीती है।

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। 8.30 बजे से ईवीएम से वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी, चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई हो या नहीं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबलों पर एक साथ ईवीएम खोली जाएंगी ताकि प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो सके। शुरुआती नतीजों के रुझान सुबह साढ़े आठ बजे से आने शुरू हो जाएंगे।

