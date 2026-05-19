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सुपौल में 9वीं की छात्रा की गला रेतकर हत्या, प्रेम प्रसंग और देसी शराब बिक्री बेचने की चर्चा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, आलोक कुमार, भीमपुर (सुपौल)
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सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के एक गांव में सोमवार आधी रात को किराना की दुकान चलाने वाली एक 9वीं की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। चर्चा है कि वह देसी शराब बेचती थी, पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच में जुटी हुई है। 

सुपौल में 9वीं की छात्रा की गला रेतकर हत्या, प्रेम प्रसंग और देसी शराब बिक्री बेचने की चर्चा

बिहार के सुपौल जिले में एक 9वीं की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना छातापुर प्रखंड क्षेत्र के राजेश्वरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चरने पंचायत के वार्ड चार में सोमवार देर रात करीब 12 बजे की है। मृतका का शव उसके घर से करीब 50 मीटर दूर उत्क्रमित मध्य विद्यालय चरने अनुसूचित जाति मध्य विद्यालय की पहली मंजिल पर बरामद हुआ। उसकी पहचान स्व सियाराम सरदार की बेटी बंदना कुमारी (18) के रूप में हुई है। इस जघन्य वारदात के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। बंदना किराना की दुकान चलाती थी। इलाके में देसी शराब बेचने की भी चर्चा है। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी छानबीन कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही राजेश्वरी थानाध्यक्ष युगल किशोर देर रात ही घटनास्थल पहुंचे। मंगलवार अलसुबह पहले त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार, फिर सुपौल एसपी सरथ आरएस भी मौके पर पहुंचे। एसपी के निर्देश पर एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई गई। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जबकि लोकेशन के आधार पर मृतका का मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया। बहरहाल, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाचं में जुट गई है।

रात में भतीजे के साथ सोई थी, स्कूल में मृत मिली

दूसरी ओर, बंदना की भाभी अमेरिका देवी ने बताया कि मृतका की शादीशुदा बड़ी बहन शोभा देवी की असामयिक मौत करीब एक साल पहले हुई थी। शोभा की बरसी में शामिल होने उसकी मां द्रौपदी देवी अपने नाती के साथ मानगंज गई थी। इस बीच सोमवार रात को बंदना घर के बरामदे पर स्थित दुकान में अपने भतीजे के साथ सोई थी। आंगन में बने कमरे में अन्य परिजन सो रहे थे।

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देर रात करीब 12 बजे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अमेरिका देवी कमरे में पहुंची तो वहां बंदना नहीं थी। फोन करने पर बंदना ने बाथरूम में होने की बात बताई, जबकि कुछ ही देर बाद उसके चीखने की आवाज आई।

आनन-फानन में उसने अपनी गोतनी एवं पड़ोसियों को जगाया और आवाज आने की घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित स्कूल तक पहुंचे। काफी खोजबीन करने पर स्कूल मिडिल स्कूल की पहली मंजिल पर बरामदे पर बंदना पड़ी मिली और उसकी गर्दन से खून बहकर जमीन पर जम चुका था। बंदना की मौत हो चुकी थी।

प्रेम-प्रसंग और देसी शराब की बिक्री की चर्चा

छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी थाना अंतर्गत चरने पंचायत के वार्ड चार में हुई युवती की हत्या मामले में पुलिस प्रेम-प्रसंग समेत सभी बिंदुओं पर तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतका बंदना कुमारी का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। अब उसके कॉल डिटेल्स निकालकर अपनी भाभी अमेरिका देवी से हुई बातचीत के पहले बंदना ने किस-किस से फोन पर बात की थी, इसकी भी जांच होगी।

गौरतलब है कि चरने में अलसुबह से ही स्थानीय लोगों के बीच इस हत्याकांड को लेकर तरह-तरह की चर्चा चल रही थी। कई ग्रामीण बंदना के गांव के ही किसी युवक से प्रेम-प्रसंग होने की बात कर रहे थे तो कई उसकी दुकान से हो रही देसी शराब की बिक्री मामले की भी चर्चा कर रहे थे।

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सात साल पहले पिता की हुई थी मौत

इधर, ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के पिता का करीब सात वर्ष पूर्व निधन हो गया था। जबकि उसके दो भाई हैं और दोनों परिवार का भरण-पोषण करने के लिए करीब एक महीने पहले ही परदेस गए हैं। घर में बंदना अपनी मां और दोनों भाभी के साथ रहती थी। घर पर ही वह किराना की छोटी दुकान चलाकर परिजनों के भरण-पोषण में मदद करती थी।

वहीं बेटी की मौत की खबर सुनकर उसकी मां द्रौपदी देवी बार-बार बदहवाश हो जा रही थी। इधर, घटना को लेकर राजेश्वरी थानाध्यक्ष युगल किशोर ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

(सुपौल के भीमपुर से आलोक कुमार की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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