सुनील सिंह ने हाथ जोड़े, मिठाई खिलाया; RJD से इस्तीफा देने वाले शिवचंद्र राम के लिए हॉर्लिक्स ले आए भाई वीरेंद्र

राजद से इस्तीफा देने वाले शिवचंद्र राम अस्पताल में भर्ती हैं। राजद के एमएलसी प्रत्याशी सुनील सिंह ने शिवचंद्र राम को मिठाई खिलाई और हाथ जोड़कर उनक हालचाल पूछा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र हॉर्लिक्स लेकर पहुंचे थे।

लालू प्रसाद यादव द्वारा शिवचंद्र राम का इस्तीफा नामंजूर किए जाने के बाद अब रूठे शिवचंद्र राम को मनाने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के बाद शिवचंद्र राम फूट-फूट कर रोए थे और मीडिया के सामने रोते-रोते उन्होंने राजद से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। हालांकि, पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। शिवचंद्र राम फिलहाल पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। जिसके बाद अब शिवचंद्र राम से अस्पताल में कई राजद नेताओं ने मुलाकात की है।

वैसे तो कई राजद नेताओं ने अस्पताल जाकर शिवचंद्र राम का हाल जाना। लेकिन सबसे खास रहा सुनील सिंह का अस्पताल पहुंचना। सुनील सिंह भी शिवचंद्र राम से मिलने पहुंचे। सुनील सिंह ने शिवचंद्र राम के सामने हाथ जोड़े और उनको मिठाई भी खिलाया। सुनील सिंह शिवचंद्र राम के लिए अस्पताल में मिठाई लेकर पहुंचे थे। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया। दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते भी नजर आए। दरअसल राजद में एमएलसी के प्रत्याशी के लिए शिवचंद्र राम और सुनील सिंह का ही नाम आगे चल रहा था। लेकिन नॉमिनेशन के दिन राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने राजद की तरफ से नामांकन कर दिया था। इसके बाद शिवचंद्र राम का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा था।

रो-रोकर कर शिवचंद्र राम ने दिया था इस्तीफा बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आया है। विधान परिषद का टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक एवं पार्टी के अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने सोमवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। इस्तीफे की घोषणा करते समय दलित नेता शिवचंद्र राम भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। शिवचंद्र राम ने कहा था कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा अपने नेता के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता रहा। लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है।

पिछले तीन दिनों से मेरे समाज के लोग पटना के विभिन्न होटलों में एकत्रित हैं। उन्हें मुझे टिकट नहीं मिलने से गहरा आघात पहुंचा है। मुझे अपने समाज का सम्मान और उसका नेतृत्व करना है। इसलिए मैं राजद के एससी/एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सहित पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके और राज्य सरकार में मंत्री का दायित्व संभाल चुके राम लंबे समय से विधान परिषद भेजे जाने की उम्मीद लगाए हुए थे। हालांकि, पिछले दो विधानसभा चुनावों में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली जाने के कारण वह सक्रिय राजनीति में हाशिये पर रहे हैं।