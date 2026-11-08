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अनंत सिंह के कष्ट हरेंगे भगवान राम, विधायक के लिए गांव में 108 लोग करेंगे सुंदरकांड का अखंड पाठ

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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मोकामा विधायक अनंत सिंह पर आए मुसीबत को दूर करने के लिए उनके गांव में रामचरितमानस और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। अनंत सिंह को जहां जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वहीं उनकी विधायकी पर भी संकट है। इतना ही नहीं दुलारचंद यादव मर्डर केस में उनके जेल जाने की भी नौबत है।

Mokama MLA Anant Singh
मोकामा विधायक अनंत सिंह। (फाइल फोटो)

मोकामा विधायक अनंत सिंह पर मंडराते राजनीतिक संकट से उनके गांव वाले भी चिंतित हैं। अनंत सिंह पर छाए संकट के बादल को टालने के लिए उनके गांव के लोग भगवान राम की शरण में चले गए हैं। विधायक की सुख-शांति और उनपर आए कष्टों को दूर करने के लिए बाढ़ के उनके पैतृक नदावां गांव में चार दिवसीय अखंड रामायण पाठ शनिवार से शुरू हो गया है। गांव के कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए लोग धार्मिक अनुष्ठान में जुटे हुए हैं। इस दौरान वहां 108 ग्रामीण सुंदरकांड का अखंड पाठ भी करेंगे। रामचरितमानस का तीन दिवसीय अखंड पाठ कर ग्रामीण गांव पर आए संकट को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।

मीडिया से बातचीत में एक ग्रामीण ने कहा है कि अनंत सिंह पर जो आफत आई है, वो पूरे गांव के लिए हैं। उनके कल्याण और उनपर आई मुसीबत को खत्म करने के लिए महावीर जयंती के अवसर पर अखंड रामचरितमानस औऱ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि रामचरितमानस औऱ सुंदरकांड पाठ का यह पूरा आयोजन कुल 4 दिनों का है। इस दौरान हर दिन भंडारे का भी आयोजन किया गया है। 10 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा और प्रसाद वितरण होगा। गांव वालों का कहना है कि वो सभी मिलकर इस आयोजन के दौरान भगवान से गांव और अनंत सिंह को कष्टों से दूर रखने के लिए प्रार्थना करेंगे।

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अनंत सिंह को करना होगा सरेंडर

बता दें कि जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को झटका देते हुए कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में उन्हें एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।अनंत सिंह को पिछले साल अक्टूबर में हुई इस हत्या की साजिश रचने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पटना उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में उन्हें जमानत दे दी थी। अब न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने सिंह को मिली जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। अदालत की पीठ ने बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

अनंत सिंह JDU से हो चुके हैं बाहर

अनंत सिंह का मोकामा और बाढ़ के आसपास के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव है और उनकी छवि जनतादल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में रही है। लेकिन बिहार MLC चुनाव में अनंत सिंह ने जदयू के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार किया था। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की थी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की वजह से जेडीयू ने अनंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

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मोकामा विधायक की विधायकी पर संकट

जेडीयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी पर भी संकट है। विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अनंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार किया था। बता दें कि दल-बदल कानून के पैरा 2(1)(a) के तहत यदि कोई विधायक अपने आचरण से यह संकेत देता है कि उसने स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके लिए औपचारिक रूप से पार्टी से इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है। बहरहाल अभी अनंत सिंह की विधायकी पर फैसला आना बाकी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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