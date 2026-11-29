सुल्तानगंज या तारापुर बन सकता है लोकसभा क्षेत्र, परिसीमन में अंग क्षेत्र से 3 सीटों की अटकलें
परिसीमन में बिहार के अंग क्षेत्र (भागलपुर, बांका) से सुल्तानगंज या तारापुर को नई लोकसभा बनाया जा सकता है। इसके अलावा, गंगा पार इलाके में भी नए लोकसभा क्षेत्र की अटकलें हैं।
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। परिसीमन के बाद अंग क्षेत्र (भागलपुर प्रमंडल) में लोकसभा सीटों की संख्या दोगुनी होने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। प्रमंडल में लोकसभा की सीटें दो से बढ़कर चार हो सकती हैं। तीन सीट की संभावना तो सीधे तौर पर बन गई है, लेकिन गंगा पार को पूरी तरह अलग करने की भी रणनीति परिसीमन से तय हो सकती है। परिसीमन की नई गणित पर तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर रख रही है। यदि महिला आरक्षण भी लागू हो जाता है तो एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी तय है। इस क्षेत्र में सुल्तानगंज या तारापुर नाम से नई लोकसभा बन सकती है।
अभी कोई राजनीतिज्ञ खुलकर बयान देने के पक्ष में नहीं हैं। प्रमंडल क्षेत्र में अभी दो लोकसभा क्षेत्र हैं- भागलपुर और बांका। वर्तमान में भागलपुर जिले में 7 और बांका जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र समाहित हैं। बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव और पीरपैंती विधानसभा सीट भागलपुर लोकसभा का हिस्सा हैं।
भागलपुर जिले की सुल्तानगंज विधानसभा सीट बांका लोकसभा का हिस्सा है। वहीं, बांका लोकसभा में सुल्तानगंज के साथ-साथ बांका जिले की बांका, अमरपुर, धौरेया, कटोरिया और बेलहर विधानसभा सीट अभी शामिल है।
नवगछिया बन सकती है नई विधानसभा
परिसीमन की नई गणित को लेकर कयासबाजी जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि नवगछिया नया विधानसभा क्षेत्र बनेगा और बिहपुर एवं गोपालपुर क्षेत्र के शहर से सटे हिस्सों को इससे जोड़ा जा सकता है। इस तरह नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में तीन विधानसभा होंगी। इससे कटिहार के बरारी या मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा को अटैच किया जा सकता है।
चार विधानसभा पर एक लोकसभा का गणित करीब-करीब मजबूत बनता दिख रहा है। चर्चा है कि सुल्तानगंज या तारापुर नाम से बनने वाले नए लोकसभा क्षेत्र में तारापुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, कटोरिया, बेलहर को शामिल किया जा सकता है।
परिसीमन बाद बिहार में हो जाएंगी 60 लोकसभा सीटें
संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों के आने वाला है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि परिसीमन का प्रस्तावित ढांचा भारत की संसदीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। इसके तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या में 50 फीसदी बढ़ोतरी करके 816 किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यों के हिसाब से लोकसभा सीटों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी के आंकड़े साझा किए। उनके अनुसार बिहार में 20 सीटें बढ़ेंगी, राज्य में कुल लोकसभा की संख्या 60 हो जाएंगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।