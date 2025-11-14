Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsSultanganj Assembly Seat Result 2025 who will win Lalit Mandal JDU Lalan Congress Chandan Sinha RJD election counting
Sultanganj Result LIVE: सुल्तानगंज चुनाव नतीजा; ललित मंडल, ललन कुमार या चंदन सिन्हा कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sultanganj Assembly Seat Result LIVE 2025: भागलपुर जिले की सुल्तानगंज सीट पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट ने मुकाबला और रोचक बना दिया है। इस सीट पर आरजेडी के चंदन सिन्हा, कांग्रेस के ललन कुमार और जेडीयू के ललित नारायण के बीच मुकाबला है।

Fri, 14 Nov 2025 06:34 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
Sultanganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के भागलपुर जिले की सुल्तानगंज सीट पर भी महागठबंधन के दो दलों की फ्रेंडली फाइट है। एक तरफ राजद के प्रत्याशी चंदन सिन्हा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ललन कुमार को कैंडिडेट बनाया है। एनडीए ने जदयू प्रत्याशी ललित नारायण मंडल को मैदान में उतारा है। वहीं जन सुराज ने इंजीनियर राकेश कुमार पर दांव लगाया है। 2020 के चुनाव में जेडीयू के ललित नारायण ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के ललन यादव को 10 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। चिराग की पार्टी एलजेपी की नीलम देवी तीसरे नंबर पर रही थीं।

एक बार फिर जेडीयू ने ललन मंडल पर भरोसा दिखाया है। लेकिन सीट पर कांग्रेस-आरजेडी के उम्मीदवार होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं जन सुराज भी चुनौती पेश करेगी। इस सीट को जेडीयू का गढ़ माना जाता है। 2005 से सुल्तानगंज विधानसभा पर जेडीयू का ही कब्जा है। इससे पहले 2000 के चुनाव में भी समता पार्टी ने ही यहां जीत हासिल की थी। शुरुआती चुनावों में कांग्रेस 7 बार यहां अपना परचम लहरा चुकी है।

इसके अलावा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और जनता पार्टी के भी यहां से विधायक चुने गए। राजद इस सीट से कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। जातिगत समीकरण देखें तो सुल्तानगंज में मुस्लिम और यादव वोटर अच्छी तादाद में हैं। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी और रविदास मतदाताओं की भी ठीक-ठाक संख्या है।

