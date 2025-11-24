सुसाइड या मर्डर? पटना में लड़की की मौत से हड़कंप, अपार्टमेंट से कूदकर दी जान!

संक्षेप: पटना में अपार्टमेंट से कूदकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। सोमवार को दोपहर उसका शव बरामद हुआ। अभी तक लड़की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच में जुटी है।

पटना के नाला रोड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया। जबब सुलक्षणा पैलेस अपार्टमेंट की छत से कूद कर एक लड़की ने जान दे दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।हत्या और आत्महत्या दोनों मामलों में जांच की जा रही है। अभी तक लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटनास्थल पर FSL की टीम को भी बुलाया गया। इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। अपार्टमेंट की छत से कूदने वाली लड़की कौन है। क्या सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। या फिर लड़की ने खुदकुशी की। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस क मुताबिक 15 साल की लड़की का शव मिला है। शव को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़की अपार्टमेंट की छत से कूदी है।