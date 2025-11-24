Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSuicide or murder A girl death in Patna sparked a stir as she jumped from her apartment
सुसाइड या मर्डर? पटना में लड़की की मौत से हड़कंप, अपार्टमेंट से कूदकर दी जान!

सुसाइड या मर्डर? पटना में लड़की की मौत से हड़कंप, अपार्टमेंट से कूदकर दी जान!

संक्षेप:

पटना में अपार्टमेंट से कूदकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। सोमवार को दोपहर उसका शव बरामद हुआ। अभी तक लड़की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच में जुटी है।

Mon, 24 Nov 2025 11:07 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के नाला रोड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया। जबब सुलक्षणा पैलेस अपार्टमेंट की छत से कूद कर एक लड़की ने जान दे दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।हत्या और आत्महत्या दोनों मामलों में जांच की जा रही है। अभी तक लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटनास्थल पर FSL की टीम को भी बुलाया गया। इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। अपार्टमेंट की छत से कूदने वाली लड़की कौन है। क्या सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। या फिर लड़की ने खुदकुशी की। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस क मुताबिक 15 साल की लड़की का शव मिला है। शव को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़की अपार्टमेंट की छत से कूदी है।

ये भी पढ़ें:पटना में ट्रिपल मर्डर; हत्या कर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
ये भी पढ़ें:शादी में गई महिला का अगले दिन झाड़ियों में मिला शव; परिजन बोले- हत्या कर फेंका
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। और जल्द खुलासे की बात कह रही है। हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाने के चलते जांच चुनौतीपूर्ण बन गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।