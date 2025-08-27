suicide note found after boyfriend shot dead girlfriend and killed himself in bihar बिहार में प्रेमिका को गोली मार प्रेमी ने खुद के सिर में दाग ली थी बुलेट, अब सुसाइड नोट मिलने से नया मोड़, Bihar Hindi News - Hindustan
suicide note found after boyfriend shot dead girlfriend and killed himself in bihar

मौका-ए-वारदात से बरामद सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी प्रेमिका की शादी मोहित शर्मा नाम के व्यक्ति से तय हो गई थी। प्रेमिका की मां सब कुछ जानते हुए भी अपनी पुत्री की शादी मोहित शर्मा से कराना चाहती थी। ऐसे में वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, सासारामWed, 27 Aug 2025 10:16 AM
बिहार के सासाराम में प्रेमिका को गोली मारने के बाद प्रेमी द्वारा खुद को बुलेट से उड़ा लेने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर थाना क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद के सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में नया एंगल सामने सामने आने से सभी हैरान हैं। दरअसल जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें आपसी रजामंदी से सुसाइड करने की बात लिखी गई है। हालांकि सुसाइड नोट की एफएसएल टीम जांच कर रही है। जानकारी जुटायी जा रही है कि किसकी राइटिंग में सुसाइड नोट लिखी गया है।

वहीं बैंक्वेट हॉल को सील किया गया है। थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय ने बताया कि मंगलवार तक दोनों पक्षों में से किसी ने एफआईआर करने से संबंधित आवेदन नहीं दिया है। वहीं एसपी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे तथा छानबीन शुरू की। घटना के करीब सात घंटे के बाद परिजनों ने होटल के कमरे से शव को बाहर निकलने दिया। बताया जाता है कि सासाराम शहर के लक्ष्मीनगर मोहल्ले के समीप पुरानी जीटी रोड पर स्थित बैंक्वेट हॉल के कमरे में प्रेमी जैकी नट ने प्रेमिका को गोली मार कर घायल कर दिया था।

इसके बाद उसने खुद से अपने सिर में गोली मार ली थी। मौका-ए-वारदात से बरामद सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी प्रेमिका की शादी मोहित शर्मा नाम के व्यक्ति से तय हो गई थी। प्रेमिका की मां सब कुछ जानते हुए भी अपनी पुत्री की शादी मोहित शर्मा से कराना चाहती थी। ऐसे में वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब उन दोनों के पास इसके अलावे कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि लड़की की मां लगातार मोहित शर्मा नाम के युवक से शादी करने का दवाब बना रही थी।

एसपी रौशन कुमार ने बताया कि एफएसएल की टीम जांच की है। घायल लड़की की स्थिति फिलहाल स्थिर है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 दिलीप कुमार ने बताया कि सुसाइड नोट मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जैकी के बैग से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं।

