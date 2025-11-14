Hindustan Hindi News
Sugauli Result LIVE: सुगौली में LJP के राजेश कुमार जीतेंगे या फिर जन सुराज के अजय, आज जारी

Sugauli Result LIVE: सुगौली में LJP के राजेश कुमार जीतेंगे या फिर जन सुराज के अजय, आज जारी

संक्षेप: Sugauli Assembly Seat Result Live 2025: सुगौली विधानसभा सीट पर मतगणना के बाद प्रत्याशियों के जीत-हार की तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे इस सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। काउंटिंग के लिए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 08:19 AM
Sugauli Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे इस सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे में बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती हुई। उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग के लिए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने इस सीट पर जुल्फिकार आफताब को टिकट थमाया है। इस सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले गए थे। चुनाव से पहले इस सीट पर महागठबंधन को झटका भी लग थाा। इस सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था।

Sugauli Assembly Seat Result Live 2025:

8:00 AM- Sugauli Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने भी इस सीट से श्याम किशोर चौधरी को टिकट दिया था। लेकिन बाद में तेजप्रताप यादव ने श्याम किशोर चौधरी पर पार्टी विरोधी गतिविधिय़ों में शामिल होने के आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। जनसुराज पार्टी ने इस सीट से अजय कुमार झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां मुख्य तौर से मुकाबला जनसुराज पार्टी और एलजेपी (रामविलास) के बीच माना जा रहा है।

हालांकि, चुनाव से पहले ही इस सीट पर काफी उलटफेर हो चुके हैं और आज मतगणना के बाद इस सीट से विजेता प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। सुगौली विधानसभा सीट पर साल 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में शशि भूषण सिंह को 65,267 वोट मिले थे। इस चुनाव में वीआईपी के रामचंद्र सहनी को 61,820 वोट मिले थे। वहीं एलजेपी के विजय प्रसाद गुप्ता को 14,188 वोट मिले थे। इस बार भी यहां चुनाव परिणाम काफी दिलचस्प आ सकते हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
