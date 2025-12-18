प्यार फिर शादी का वादा कर सेक्स, सूफियान अंसारी पर नाबालिग लड़की ने किया केस
बिहार में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का मामला उजागर हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले में लड़की ने सूफियान अंसारी नाम के एक शख्स पर संगीन आरोप लगाए हैं। यहां लौरिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पीड़िता ने कुमारबाग थाने के पकड़ीहार वार्ड 16 निवासी सूफियान अंसारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी है ।
पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि करीब दो महीने पहले आरोपी उसके गांव में सड़क का निर्माण कार्य कराने आया था। सूफियान ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इधर, तीन दिन पूर्व आरोपी लड़की को बाइक से लेकर उसके घर से फरार हो गया। उसे विभिन्न स्थानों पर घुमाता रहा।
इसके बाद चौथे दिन उसे लौरिया मेला के पास छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची।परिजनों को घटना की जानकारी दी ।लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ।