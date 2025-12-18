Hindustan Hindi News
प्यार फिर शादी का वादा कर सेक्स, सूफियान अंसारी पर नाबालिग लड़की ने किया केस

संक्षेप:

Dec 18, 2025 10:00 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का मामला उजागर हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले में लड़की ने सूफियान अंसारी नाम के एक शख्स पर संगीन आरोप लगाए हैं। यहां लौरिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पीड़िता ने कुमारबाग थाने के पकड़ीहार वार्ड 16 निवासी सूफियान अंसारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी है ।

पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि करीब दो महीने पहले आरोपी उसके गांव में सड़क का निर्माण कार्य कराने आया था। सूफियान ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इधर, तीन दिन पूर्व आरोपी लड़की को बाइक से लेकर उसके घर से फरार हो गया। उसे विभिन्न स्थानों पर घुमाता रहा।

इसके बाद चौथे दिन उसे लौरिया मेला के पास छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची।परिजनों को घटना की जानकारी दी ।लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ।

