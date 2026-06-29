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सुधाकर सिंह ने आईएएस आनंद किशोर के खिलाफ मोर्चा खोला, BSEB से टेंडर घोटाला तक आरोपों की लगा दी झड़ी

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के वरीय आईएएस आनंद किशोर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने बीएसईबी में आनंद किशोर की कार्यशैली से लेकर टेंडर घोटाला में संलिप्तता तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 

सुधाकर सिंह ने आईएएस आनंद किशोर के खिलाफ मोर्चा खोला, BSEB से टेंडर घोटाला तक आरोपों की लगा दी झड़ी

बिहार के पूर्व कृषि मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने वरीय आईएएस अधिकारी आनंद किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुधाकर ने आनंद किशोर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि टेंडर घोटाला के आरोप में जेल में बंद चर्चित ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े मामले में आईएएस आनंद किशोर का नाम भी आता है। इसका जिक्र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर चुकी है। सुधाकर ने आरोप लगाए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार उनका बचाव कर रही है।

सुधाकर सिंह ने टेंडर घोटाला में गिरफ्तार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी के ईडी को दिए गए कथित बयान के हवाले से कहा कि आनंद किशोर ने सीतामढ़ी और सहरसा में नगर आयुक्त का पद दिलाने की अनुशंसा की थी। इसके लिए लाखों रुपये की डील की गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष रहते आनंद किशोर ने बोर्ड की पूरी कार्यप्रणाली को बदल दिया था। सुधाकर ने उन पर वित्तीय प्रबंधन, परीक्षा आयोजन से लेकर संविदा पर नियुक्तियों और ठेकों में चुनिंदा लोगों एवं कंपनियों को फायदा पहुंचने का आरोप लगाया।

आरजेडी सांसद ने दावा किया कि 2017 में जब आनंद किशोर बीएसईबी के अध्यक्ष बने तब से लेकर आज तक सरकार ने समिति का स्वतंत्र ऑडिट नहीं कराया। इन 9 सालों में शिक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन जनता या विधानमंडल के सामने इसका हिसाब नहीं रखा गया।

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सुधाकर ने पूछा- आनंद किशोर को क्यों बचा रही सरकार?

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वरीय आईएएस अधिकारी को बचा रही है। उन्होंने कहा, ‘जब ईडी ने अपने शपथ पत्र में आनंद किशोर के नाम का जिक्र किया तो बिहार की जांच एजेंसी एसवीयू ने उनके प्रति नरमी क्यों बरती?’ सांसद का आरोप है कि सरकार छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़ी मछलियों को बचा रही है। बिहार में कानून अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है।

आनंद किशोर के कार्यकाल में कर्मचारी हटाए गए- सुधाकर

सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि आनंद किशोर के बीएसईबी अध्यक्ष बनने के बाद विद्यालय परीक्षा समिति से नियमित कर्मचारियों को सुनियोजित ढंग से हटा दिया गया। 2017 में 187 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 53 कर्मचारियों की बहाली के बाद भी उनकी भूमिका सीमित कर दी गई। दूसरी ओर बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों की नियुक्ति की गई और उन्हें वित्त शाखा जैसे संवेदनशील कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सुधाकर सिंह ने आनंद किशोर पर एसटीईटी और डीएलएड जैसी परीक्षा में धांधली करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसटीईटी, डीएलएड और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (सीबीटी) के संचालन के लिए इनोवेटिव व्यू, TCS iON और बेल्ट्रॉन जैसी कंपनियों से बीएसईबी का पत्राचार हुआ। इन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर उन्हें भुगतान किया गया, जबकि उसका सत्यापन कराए बिना ही करोड़ों रुपये के बिल मंजूर कर लिए गए।

उन्होंने दावा किया कि इनोवेटिव व्यू को पटना के बापू परीक्षा केंद्र का बायोमेट्रिक, थम इंप्रेशन और आइरिस स्कैनिंग जैसे बहुत संवेदनशिल काम सौंपे गए। दूसरी ओर, यह कंपनी यूपी, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड थी। सांसद ने कहा कि हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा धांधली में लखीसराय से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो इसी कंपनी के स्टाफ बनकर एग्जाम सेंटर में गए थे। इस कंपनी के मालिक आशीष मित्तल का जेल में बंद टेंडर घोटाला के आरोपी ठेकेदार से भी करीबी संबंध हैं।

सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी वित्तीय लेनदेन, नियुक्तियों, परीक्षा संचालन और ठेकों की जांच कराने की मांग की है। उ्होंने कहा कि 2017 से लेकर अब तक के सभी ऑडिट, हिसाब-किताब को सार्वजनिक किया जाए।

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वित्त विभाग के सचिव की नियुक्ति पर भी सवाल

आरजेडी सांसद ने आनंद किशोर की वित्त विभाग के सचिव के रूप में नियुक्ति को भी असामान्य बताया। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में राज्य सरकार ने लोकेश कुमार सिंह को वित्त सचिव बनाया था, लेकिन महज 3 दिन बाद ही उन्हें हटाकर आनंद किशोर को इस पद पर बैठा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव दीपक कुमार के प्रभाव में उनकी बेटी ईशा वर्मा को लाभ पहुंचाने की नियत से आनंद किशोर की वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति कराई गई थी।

आनंद किशोर कौन हैं?

आनंद किशोर बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में वह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। इससे पहले वह लंबे समय तक बीएसईबी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा, वह नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, वित्त सचिव समेत कई अहम प्रशासनिक पदों पर रहे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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