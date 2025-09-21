सुधा ने घटाए मिल्क प्रॉडक्ट्स के दाम, रेल नीर भी सस्ता होगा; दिखने लगा GST सुधार का असर

सुधा टेबल बटर (50 ग्राम) की कीमत 32 से घटकर 31 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 56 से घटकर 55 रुपये, 500 ग्राम की कीमत 275 से घटकर 270 रुपये हुई। पनीर (100 ग्राम) के दाम 47 रुपये से घटकर 46 रुपये कर दिए गए हैं।

सुधा दुग्ध उत्पादों के मूल्य में एक से 10 रुपये तक की कमी की गई है। अब बिहार की जनता से दूध, दही, पनीर, घी, बटर समेत सभी उत्पादों के दाम घट गए हैं। रेल नीर की कीमत भी कम होने वाली है। नई कीमत सोमवार से प्रभावी होगी। शनिवार को कॉम्फेड ने कहा कि जीएसटी में सुधार के सरकार के फैसले से दरें कम की गई हैं।

सुधा टेबल बटर (50 ग्राम) की कीमत 32 से घटकर 31 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 56 से घटकर 55 रुपये, 500 ग्राम की कीमत 275 से घटकर 270 रुपये हुई। पनीर (100 ग्राम) के दाम 47 रुपये से घटकर 46 रुपये, पनीर (200 ग्राम) 90 से घटकर 85 रुपये, पनीर (500 ग्राम) 210 से घटकर 205, टेट्रा पैक टोन्ड मिल्क (1000 एमएल) 74 से घटकर 73 और डीटीएम मिल्क (1000 एमएल) 70 से घटकर 68 रुपये, स्पेशल पाउच घी (500 एमएल) 320 की जगह 315 रुपये तथा टेट्रा पैक घी (500 एमएल) 330 की जगह 325 रुपये में मिलेंगे। स्पेशल टीन पैक घी एक किलो 10 घटकर 640 रुपये में उपलब्ध होगा।

इसके साथ अमूल ने भी अपने सात सौ प्रॉडक्ट के दाम कम कर दिए हैं। यह कदम जीएसटी की दरों में कमी होने के बाद उठाया गया है। अमूल ने फैसला किया है कि जीएसटी में जो भी कटौती हुई है, उसका पूरा फायदा ग्राहकों को दिया मिलना चािए। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होने जा रही हैं। अमूल के मक्खन, घी, पनीर, चॉकलेट, बेकरी आइटम और फ्रोजन स्नैक्स सस्ते मिलेंगे इस दिन से सस्ते मिलेंगे।