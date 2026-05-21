महंगाई का एक और झटका! सुधा दूध के बढ़े दाम, बिहार में कितना महंगा हुआ?
बिहार में सुधा डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। बिहार में सुधा दूध की बिक्री प्रमुखता से होती है। लाखों ग्राहक रोजाना सुधा दूध खरीदते हैं, इससे उनकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है।
Sudha Milk Price Hike: बिहार में आम लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सुधा दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सुधा दूध की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपये का उछाल आया है। बढ़ी हुई कीमतें सोमवार 25 मई से लागू की जाएंगी। बताया जा रहा है कि सुधा डेयरी बोर्ड की गुरुवार को बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है किसानों की लागत कीमत बढ़ने के बाद दूध को महंगा किया गया है। बढ़ोतरी सुधा दूध के हर वेरिएंट पर लागू की जाएगी। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतें भी बढ़ाई गई थीं।
सुधा दूध, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (COMPFED) का प्रमुख और लोकप्रिय डेयरी ब्रांड है। सूधा का दूध, दही, घी समेत अन्य डेयरी उत्पाद बिहार के अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बेचे जाते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर समेत बिहार के प्रमुख शहरों के लोग बड़ी संख्या में सुधा दूध खरीदते हैं। अब दूध के दाम बढ़ने से उनकी जेब और ढीली हो जाएगी।
सुधा गोल्ड से काऊ मिल्क तक के नए दाम यहां देखें-
रिपोर्ट्स के अनुसार, सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध के एक लीटर दूध की कीमत 65 से बढ़ाकर 67 रुपये कर दी गई है। सुधा शक्ति दूध अब 57 की जगह 59 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। सुधा काऊ मिल्क के दाम 54 से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं। दूध के दाम बढ़ने के बाद सुधा डेयरी के दही, घी, पेड़ा जैसे अन्य उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है।
अमूल दूध भी हो चुका है महंगा
हाल ही में प्रसिद्ध दूध विक्रेता अमूल ने भी दाम बढ़ाए थे। अमूल दूध की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। पशु आहार के महंगे होने और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन लागत ज्यादा होने के चलते अमूल ने देशभर में दूध के दाम बढ़ाए थे। अमूल के बाद मदर डेयरी और विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय सहकारी डेयरी संघ भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर चुके हैं।
तेल के दाम भी बढ़े
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे भारत समेत कई देशों में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट खड़ा हो गया। साथ ही कच्चे तेल की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गईं। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर दो बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 4 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई।
पहले 15 मई को तेल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़े, इसके बाद 19 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 90 पैसे की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। तेल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसका असर अन्य उत्पादों पर भी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।