बिहार के आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सुधा दूध की कीमतों में 2 से 5 रुपये प्रति लीटर तक उछाल आ गया है। नई कीमतें 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। बीते 6 महीने में सुधा दूध के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड( कॉम्फेड) ने सुधा ब्रांड के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सुधा दूध 2 से 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। नई दरें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी। सुधा काउ मिल्क में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 5 रुपये प्रति लीटर की गई है। बीते 6 महीने के भीतर सुधा दूध दूसरी बार महंगा हुआ है। इससे बिहार के लोगों को महंगाई का झटका लगा है।

कंफेड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सुधा गोल्ड का आधा लीटर पैकेट अब 35 रुपये के बदले 37 रुपये और एक लीटर 68 रुपये के बदले 72 रुपये में मिलेगा। वहीं सुधा शक्ति का आधा लीटर पैकेट 31 रुपए के बदले 33 रुपये और एक लीटर पैकेट 60 रुपए के बदले 64 रुपये में मिलेगा।

काउ मिल्क 62 रुपये लीटर सुधा काउ मिल्क का आधा लीटर पैकेट 29 रुपए के बदले 32 रुपये और एक लीटर पैकेट 57 रुपए के बदले 62 रुपये में मिलेगा। सुधा टोंड आधा लीटर 28 रुपए के बदले 30 रुपए तो एक लीटर 55 रुपए के बदले 58 रुपए में मिलेगा। सुधा डबल टोंड आधा लीटर 26 रुपए के बदले 28 रुपए तो एक लीटर 50 रुपए के बदले 54 रुपए में मिलेगा।

पशुपालन की बढ़ती लागत से दूध महंगा हुआ सुधा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे पशुपालन की बढ़ती लागत बताई जा रही है। पशु चारा, खल्ली, भूसा और दाना महंगा हो गया है। ईंधन, पैकेजिंग सामग्री और परिवहन का खर्च भी बढ़ा है। कॉम्फेड का कहना है कि इन्हीं कारणों से कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया था।

कॉम्फेड ने किसानों से खरीदे जाने वाले कच्चे दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। 1 दिसंबर से किसानों को कच्चे दूध के लिए प्रति किलोग्राम 2.26 रुपये तक ज्यादा मिलेंगे। फेडरेशन का तर्क है कि जब चारा और पशु आहार महंगा हो गया है, तो किसानों को भी लागत के हिसाब से दाम मिलना चाहिए।

खुदरा विक्रेताओं को भी थोड़ी राहत दी गई है। पाउच दूध की बिक्री पर अब उन्हें प्रति लीटर 2.40 रुपये के बजाय 2.60 रुपये मार्जिन मिलेगा। यानी खुदरा विक्रेताओं को अब प्रति लीटर 20 पैसे अधिक मिलेंगे। कॉम्फेड ने उपभोक्ताओं से नई दरों को लेकर सहयोग की अपेक्षा जताई है।

आम लोगों की जेब पर सीधा असर दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का आम परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। जिस घर में रोज एक लीटर दूध आता है, उसे महीने में करीब 90 से 120 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। जिस घर में रोज दो लीटर दूध आता है, वहां यह बोझ 180 से 240 रुपये तक बढ़ सकता है। चाय, दही, पनीर और मिठाइयों का खर्च जोड़ लें तो महीने का बजट और ज्यादा बढ़ जाएगा।