सुधा दूध की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी, 6 महीने में दूसरी बार महंगाई का झटका
बिहार के आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सुधा दूध की कीमतों में 2 से 5 रुपये प्रति लीटर तक उछाल आ गया है। नई कीमतें 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। बीते 6 महीने में सुधा दूध के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड( कॉम्फेड) ने सुधा ब्रांड के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सुधा दूध 2 से 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। नई दरें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी। सुधा काउ मिल्क में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 5 रुपये प्रति लीटर की गई है। बीते 6 महीने के भीतर सुधा दूध दूसरी बार महंगा हुआ है। इससे बिहार के लोगों को महंगाई का झटका लगा है।
कंफेड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सुधा गोल्ड का आधा लीटर पैकेट अब 35 रुपये के बदले 37 रुपये और एक लीटर 68 रुपये के बदले 72 रुपये में मिलेगा। वहीं सुधा शक्ति का आधा लीटर पैकेट 31 रुपए के बदले 33 रुपये और एक लीटर पैकेट 60 रुपए के बदले 64 रुपये में मिलेगा।
काउ मिल्क 62 रुपये लीटर
सुधा काउ मिल्क का आधा लीटर पैकेट 29 रुपए के बदले 32 रुपये और एक लीटर पैकेट 57 रुपए के बदले 62 रुपये में मिलेगा। सुधा टोंड आधा लीटर 28 रुपए के बदले 30 रुपए तो एक लीटर 55 रुपए के बदले 58 रुपए में मिलेगा। सुधा डबल टोंड आधा लीटर 26 रुपए के बदले 28 रुपए तो एक लीटर 50 रुपए के बदले 54 रुपए में मिलेगा।
पशुपालन की बढ़ती लागत से दूध महंगा हुआ
सुधा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे पशुपालन की बढ़ती लागत बताई जा रही है। पशु चारा, खल्ली, भूसा और दाना महंगा हो गया है। ईंधन, पैकेजिंग सामग्री और परिवहन का खर्च भी बढ़ा है। कॉम्फेड का कहना है कि इन्हीं कारणों से कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया था।
कॉम्फेड ने किसानों से खरीदे जाने वाले कच्चे दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। 1 दिसंबर से किसानों को कच्चे दूध के लिए प्रति किलोग्राम 2.26 रुपये तक ज्यादा मिलेंगे। फेडरेशन का तर्क है कि जब चारा और पशु आहार महंगा हो गया है, तो किसानों को भी लागत के हिसाब से दाम मिलना चाहिए।
खुदरा विक्रेताओं को भी थोड़ी राहत दी गई है। पाउच दूध की बिक्री पर अब उन्हें प्रति लीटर 2.40 रुपये के बजाय 2.60 रुपये मार्जिन मिलेगा। यानी खुदरा विक्रेताओं को अब प्रति लीटर 20 पैसे अधिक मिलेंगे। कॉम्फेड ने उपभोक्ताओं से नई दरों को लेकर सहयोग की अपेक्षा जताई है।
आम लोगों की जेब पर सीधा असर
दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का आम परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। जिस घर में रोज एक लीटर दूध आता है, उसे महीने में करीब 90 से 120 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। जिस घर में रोज दो लीटर दूध आता है, वहां यह बोझ 180 से 240 रुपये तक बढ़ सकता है। चाय, दही, पनीर और मिठाइयों का खर्च जोड़ लें तो महीने का बजट और ज्यादा बढ़ जाएगा।
6 माह में दूसरी बार इजाफा
इससे पहले 25 मई को भी सुधा दूध और कई उत्पादों के दाम बढ़ाए गए थे। उस समय एक लीटर दूध में तीन रुपये तक और 200 ग्राम पनीर में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। अब करीब छह महीने बाद फिर दाम बढ़ रहे हैं। इस बीच अमूल और मदर डेयरी ने भी 12 नवंबर से दूध के दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।