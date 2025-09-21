राहत! सुधा उत्पाद सोमवार से संशोधित दर पर, जान लीजिए नए दाम

एप्पल जूस 200 एमएल का मूल्य 25 से घटाकर 24 रुपये कर दिया गया है। घी श्रेणी में स्पेशल पाउच घी 200 एमएल 145 से घटाकर 143 रुपये, 500 एमएल 320 से घटाकर 315 रुपये, स्पेशल टेट्रा पैक घी 500 एमएल 330 से घटाकर 325 रुपये तथा 1000 एमएल 640 से घटाकर 630 रुपये में उपलब्ध होगा।

बिहार समेत पूरे देश में जीएसटी की संशोधित दर लागू होने के बाद सुधा के ज्यादातर उत्पाद के दाम एक से 10 रुपये तक घट गए हैं। सुधा दूध के दाम भी घट गए हैं। कॉम्फेड ने सोमवार से सभी दुकानदारों से संशोधित दर पर ही उत्पाद बेचने को कहा है। कॉम्फेड ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध कुछ उत्पाद पुराने पैकेजिंग में हैं। इन पर पहले का एमआरपी लिखा हुआ है, लेकिन ये नई संशोधित दर पर ही बेचे जाएंगे।

उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि दुकानदार से नई दर की जानकारी प्राप्त कर लें। मक्खन श्रेणी में एक से पांच रुपये तक दाम घटाए गए हैं। पनीर श्रेणी में पांच से 10 रुपये, टेट्रा पैक टोंड मिल्क और एलेस्टर टोंड-स्टैंडर्ड मिल्क के दाम एक से दो रुपये तक कम हुए हैं।