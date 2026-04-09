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देखें तस्वीरें: ककोलत वॉटरफॉल में मजे कर रहे थे सैलानी, अचानक आ गया जल सैलाब और फिर...

Apr 09, 2026 02:10 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
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Kakolat Waterfall: अचानक हुई भारी बारिश की वजह से यहां पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ गया। ककोलत में आए जल सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कुछ लोगों को इधर-उधर भागते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग जलप्रपात की रेलिंग से उतरते नजर आ रहे हैं।

देखें तस्वीरें: ककोलत वॉटरफॉल में मजे कर रहे थे सैलानी, अचानक आ गया जल सैलाब और फिर...

Kakolat Waterfall: बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में बुधवार की शाम लुत्फ उठा रहे सैकड़ों पर्यटकों के लिए उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब अचानक पहाड़ी क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण कुंड का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। देखते ही देखते जलप्रपात ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कुंड का पानी कई फीट ऊपर तक आ गया। हालांकि मौके पर तैनात वन कर्मियों और वॉलेन्टियर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने कुंड में नहा रहे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ का असर लगभग दो घंटे तक बना रहा।

इस दौरान वन विभाग ने लोगों को पानी के पास जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। हालांकि शुरुआत में मची अफरा-तफरी के बावजूद समय रहते किए गए बचाव कार्यों की वजह से किसी भी प्रकार के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। ​वन विभाग के डीएफओ श्रेष्ठ कुमार ने पर्यटकों से अपील की है कि मानसून के दौरान और पहाड़ों पर बादल छाए रहने की स्थिति में जलप्रपात के पास विशेष सावधानी बरतें। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर गार्ड्स की तैनाती बढ़ा दी गई है।

kakolat waterfall

ककोलत जलप्रपात बिहार का मशूहर वाटरफॉल है। यहां गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से स्नान के लिए काफी पर्यटक पहुंचते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि झारखंड के ऊपरी इलाकों में अचानक हुई भारी बारिश की वजह से यहां पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ गया। ककोलत में आए जल सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कुछ लोगों को इधर-उधर भागते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग जलप्रपात की रेलिंग से उतरते नजर आ रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जलप्रपात में आई बाढ़ का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग कहते नजर आ रहे हैं कि बरसात के मौसम में यहां ना आएं। वीडियो में जल की भयावता को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में लोग चिल्ला-चिल्ला कर एक-दूसरे को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह रही है कि इस घटना में लोग बाल-बाल मच गए। वन विभाग और प्रशासन ने भी सतर्कता बरतते हुए यहां लोगों की एंट्री पर रोक ला दी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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