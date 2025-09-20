बहन का जो अपमान करेगा, उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा; रोहिणी आचार्या के लिए तेज प्रताप फायर

तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को लेकर लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेज प्रताप ने अपनी बहन रोहिणी आचार्या के समर्थन में बोलते हुए कहा कि जो भी बहन का अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बाद बेटी रोहिणी आचार्या ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर सवाल उठाए। अब तेज प्रताप अपनी बहन रोहिणी के फुल सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो बहन का अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।

बिहार के पूर्व मंत्री एवं लालू परिवार से बेदखल किए जा चुके तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को पटना में बहन रोहिणी आचार्या के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, “रोहिणी हमारी बड़ी बहन हैं। उम्र में बहुत बड़ी हैं, हम उनकी गोद में खेले हैं। जिस तरह की बात वो कह रही हैं, वो बिलकुल सही बात है।”

सारण से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने शुक्रवार को अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने से जुड़े भावनात्मक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इस पर तेज प्रताप ने टिप्पणी करते हुए कहा, “एक महिला, मां और बहन होने के नाते रोहिणी ने जो सराहनीय काम किया, शायद कोई बेटी या मां कर सकती है। सभी महिलाओं के लिए वह पूजनीय हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम रहेगा।”

संजय यादव का लालू परिवार में विरोध बढ़ रहा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सलाहकार और रणनीतिकार माने जाने वाले संजय का लालू परिवार में विरोध बढ़ रहा है। पहले तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने संजय यादव का नाम लिए बिना उन्हें जयचंद बताया। अब रोहिणी आचार्या भी खुलकर उनके विरोध में आ गई हैं।

दो दिन पहले रोहिणी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी के रथ में तेजस्वी की कुर्सी पर संजय यादव बैठे हुए दिख रहे थे। रोहिणी आचार्या द्वारा शेयर की गई आलोक कुमार की उस पोस्ट में लिखा था कि फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेता और नेतृत्वकर्ता के लिए ही होती है, उनकी अनुपस्थिति में किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद रोहिणी की संजय यादव के प्रति नाराजगी खुलकर सामने आ गईं।