फंदे से लटका मिला दरोगा का शव, 4 माह पहले हुई थी शादी; प्रमोशन के 8 दिन बाद मौत
योगेश कुमार की पत्नी ने सुबह में 10-15 कॉल किया। जवाब नहीं मिलने पर साथियों को फोन किया। साथी पुलिसकर्मियों मौके पर पहुंचे तो योगेश को फंदे से लटका हुआ पाया।
नवगछिया, निज संवाददाता। बिहार के भागलपुर स्थित नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन में शनिवार की सुबह दरोगा योगेश कुमार का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घर में चौकी पर प्लास्टिक की रस्सी से उनका शव लटक रहा था बगल में कुर्सी पड़ी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। योगेश की शादी करीब चार महीने पहले हुई थी और 8 दिन पहले ही प्रमोशन मिला था।
नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को करीब साढे चार बजे पानी की टंकी बंद करने वे गए थे। वहां से लौटने के बाद योगेश अपने कमरे में चले गए और कुछ देर बाद कमरे से उनका शव निकला। मृतक के सहकर्मियों ने बताया कि सुबह करीब 5:00 बजे उनकी पत्नी ने योगेश को फोन किया। उन्होंने 10 से 15 बार फोन किया जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो पत्नी ने इसकी जानकारी मृतक के सहकर्मियों को दी।
उसके बाद उनके साथी पुलिस कर्मी कमरे के पास गए। पुलिसकर्मियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला और ना कोई आवाज आई। जब उन लोगों ने खिड़की से देखा तो योगेश फंदे से लटका हुआ मिला पाया गया। घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को दी गयी।
एक जुलाई को हुई थी शादी
योगेश की शादी इसी साल 1 जुलाई को लखीसराय निवासी गुड़िया कुमारी से हुई थी।उनकी पत्नी पटना सचिवालय में कार्यरत हैं । दशहरा के दौरान गुड़िया अपने पति के पास नवगछिया आई थी। दोनों ने साथ मिलकर त्यौहार मनाया था। शादी के करीब 4 महीने बाद योगेश की मौत से परिवार दहशत में है।
2020 से नवगछिया पुलिस लाइन में है तैनात योगेश कुमार
योगेश वर्ष 2020 से नवगछिया पुलिस लाइन में तैनात थे और मेस के पीछे स्थित बैरक में सिंगल कमरे में रहते थे। 8 दिन पहले 16 अक्टूबर 2026 को कि उन्हें सहायक निरीक्षक से अवर निरीक्षक के पद पर पपदोन्नति मिली थी। इससे पहले नवगछिया एसपी के रीडर के रूप में भी वह काम कर चुके थे।
8 बहनों के अकेला भाई थे योगेश
योगश अपनी आठ बहनों के अकेले भाई थे। जब वह 3 साल के थे तब सांप के काटने से उनकी मां सरस्वती देवी की मौत हो गई थी। बेटे और बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी को देखते हुए उनके पिता रामकृष्ण शाह ने उर्वशी देवी से दूसरी शादी की थी। योगेश को उन्होंने अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। योगेश की मौत के बाद उर्वशी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वह कहती है कि योगेश ने उन्हें कभी सौतेली मां होने का अह सास नहीं होने दिया। वह उन्हें सगी मां से भी बढ़ाकर सम्मान देता था। उसकी मौत से उनका सहारा छिन गया। वहीं पुलिस इस बात की जांच कर रही कि किन-किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। फिलहाल घटना के पीछे की स्पष्ट वजह का पता नहीं चल पा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें