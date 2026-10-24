फंदे से लटका मिला दरोगा का शव, 4 माह पहले हुई थी शादी; प्रमोशन के 8 दिन बाद मौत

योगेश कुमार की पत्नी ने सुबह में 10-15 कॉल किया। जवाब नहीं मिलने पर साथियों को फोन किया। साथी पुलिसकर्मियों मौके पर पहुंचे तो योगेश को फंदे से लटका हुआ पाया।

नवगछिया, निज संवाददाता। बिहार के भागलपुर स्थित नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन में शनिवार की सुबह दरोगा योगेश कुमार का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घर में चौकी पर प्लास्टिक की रस्सी से उनका शव लटक रहा था बगल में कुर्सी पड़ी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। योगेश की शादी करीब चार महीने पहले हुई थी और 8 दिन पहले ही प्रमोशन मिला था।

नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को करीब साढे चार बजे पानी की टंकी बंद करने वे गए थे। वहां से लौटने के बाद योगेश अपने कमरे में चले गए और कुछ देर बाद कमरे से उनका शव निकला। मृतक के सहकर्मियों ने बताया कि सुबह करीब 5:00 बजे उनकी पत्नी ने योगेश को फोन किया। उन्होंने 10 से 15 बार फोन किया जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो पत्नी ने इसकी जानकारी मृतक के सहकर्मियों को दी।

उसके बाद उनके साथी पुलिस कर्मी कमरे के पास गए। पुलिसकर्मियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला और ना कोई आवाज आई। जब उन लोगों ने खिड़की से देखा तो योगेश फंदे से लटका हुआ मिला पाया गया। घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को दी गयी।

एक जुलाई को हुई थी शादी योगेश की शादी इसी साल 1 जुलाई को लखीसराय निवासी गुड़िया कुमारी से हुई थी।उनकी पत्नी पटना सचिवालय में कार्यरत हैं । दशहरा के दौरान गुड़िया अपने पति के पास नवगछिया आई थी। दोनों ने साथ मिलकर त्यौहार मनाया था। शादी के करीब 4 महीने बाद योगेश की मौत से परिवार दहशत में है।

2020 से नवगछिया पुलिस लाइन में है तैनात योगेश कुमार योगेश वर्ष 2020 से नवगछिया पुलिस लाइन में तैनात थे और मेस के पीछे स्थित बैरक में सिंगल कमरे में रहते थे। 8 दिन पहले 16 अक्टूबर 2026 को कि उन्हें सहायक निरीक्षक से अवर निरीक्षक के पद पर पपदोन्नति मिली थी। इससे पहले नवगछिया एसपी के रीडर के रूप में भी वह काम कर चुके थे।