एसआई ने पिस्टल के बट से पीट दांत तोड़ा फिर हॉस्टल की तीसरी मंजिल से फेंका, कॉलेज में तोड़फोड़: बिहार में खूब बवाल

एसआई ने पिस्टल के बट से पीट दांत तोड़ा फिर हॉस्टल की तीसरी मंजिल से फेंका, कॉलेज में तोड़फोड़: बिहार में खूब बवाल

Tue, 4 Nov 2025 09:18 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, दलसिंहसराय, समस्तीपुर
बिहार के समस्तीपुर जिले में एसआई पर एक युवक को हॉस्टल की तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद यहां जमकर बवाल भी हुआ है। दलसिंहसराय में पुलिस की ओर से पिटाई कर देने जा आरोप लगा सोमवार की देर शाम ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर स्थित पीटीसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में आक्रोशित ग्रामीण विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आये बिहार पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर पर स्थानीय युवक को छात्रावास की तीसरी मंजिल से फेंकने का गंभीर आरोप लगा रहे थे।

बताया गया कि घटना के बाद ग्रामीण भारी संख्या में कॉलेज पहुंचे और प्रवेश द्वार बंद कर बवाल करने लगे। भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी एसआई की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।ग्रामीणों के अनुसार वार्ड संख्या 21 निवासी मनीष कुमार (27) पिता चीना दास, मजदूरी कर परिवार चलाता है और उसके चार बच्चे हैं। सोमवार शाम कॉलेज चौक के पास उसकी किसी बात को लेकर एसआई से कहासुनी हो गई।

बताया गया कि एसआई नशे की हालत में था। पहले उसने चौक पर मनीष की पिटाई की और फिर जबरन कॉलेज परिसर के छात्रावास में ले गया। आरोप है कि छात्रावास के कमरे में मनीष को लाठी और पिस्टल के बट से पीटा गया। इसी बीच उसने पिस्टल से वार कर मनीष का दांत तोड़ दिया और बाद में उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना के बाद डीएसपी विवेक कुमार शर्मा और थानाध्यक्ष मो. इरशाद आलम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल मनीष को अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज हेतु उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल में चले गये।

घटना के विरोध में ग्रामीणों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ भी की, इस दौरान हॉस्टल में टेबल कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, जन जेटर क्षति ग्रस्त कर दिया lहालांकि पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी एसआई का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। मामले की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संवाद प्रेषण तक कॉलेज का व्याज हॉस्टल बंद था तथा होस्टल परिसर में अंधेरा पसरा हुआ था। आक्रोशित ग्रामीण परिसर में जमे थे। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल परिसर में कैम्प कर रही थी।

डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषी पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की जायेगी। यह भी बताया कि कोई पुलिस कर्मी जख्मी हुआ है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है।

