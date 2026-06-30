सम्राट चौधरी सरकार के ऐलान के बावजूद 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी पढ़ाई, क्या पेच फंसा

बिहार में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी। बताया गया है कि पढ़ाई शुरू करने के लिए अभी कॉलेज पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब सम्राट सरकार इसके लिए नई तारीख का ऐलान करेगी।

कुछ समय पहले सम्राट चौधरी सरकार ने 1 जुलाई से बिहार के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू किए जाने की बात कही थी। यह फैसला छात्रों के भविष्य को लेकर लिया गया था। लेकिन अब पहली जुलाई से बिहार के 211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने पर फिलहाल पेच लग गया है।दरअसल तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन डिग्री कॉलेजों में अभी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाएगी। कॉलेजों के संचालन में कई तरह की समस्याएं भी हैं। ऐसे में पहली जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सहमति के बाद ही नई तारीख तय होगी। यह भी कहा जा रहा है कि पढ़ाई शुरू करने के लिए कॉलेज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है।

उच्च शिक्षा विभाग इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी अपने स्तर पर कर रहा था। सरकार की घोषणा के अनुसार पहली जुलाई से इनमें पढ़ाई शुरू होनी थी। लेकिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तक कई समस्याएं सामने आ गईं हैं। इस संबंध में विभागीय स्तर पर कई निर्णय लिए गए, लेकिन उनमें लगातार बदलाव होते रहे।

राज्य सरकार ने उन सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था, जहां वर्तमान में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। इसके तहत पहले 208 प्रखंडों की पहचान की गई। बाद में इसमें तीन और प्रखंड जोड़ दिए गए। इन कॉलेजों में पहले चरण में 16 विषयों की पढ़ाई को मंजूरी दी गई थी, हालांकि पहली जुलाई से केवल छह विषयों में ही पढ़ाई शुरू होनी थी। इन 211 कॉलेजों के लिए राज्य सरकार ने 9,284 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इनमें 6,752 शिक्षक और 2,532 शिक्षकेतर कर्मियों के पद शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि प्रत्येक डिग्री कॉलेज के लिए 32 शिक्षकों और 12 शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर ही है। नियमित नियुक्ति होने तक विभाग ने नौवीं से 12वीं तक के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया था। इसके तहत नेट, जेआरएफ या पीएचडी की योग्यता प्राप्त शिक्षकों का चयन किया जाना था। लेकिन विरोध के कारण विभाग को यह निर्णय वापस लेना पड़ा और चयन नहीं हो सका।

ये हैं कारण ● कॉलेज पूरी तरह पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार नहीं

● न शिक्षक मिले, न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ