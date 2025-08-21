students stone pelting and sabotage in motion coaching centre sk puri patna पटना के मोशन कोचिंग संस्थान में छात्रों का बवाल, फैकल्टी नहीं होने पर तोड़फोड़ और पथराव, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsstudents stone pelting and sabotage in motion coaching centre sk puri patna

पटना के मोशन कोचिंग संस्थान में छात्रों का बवाल, फैकल्टी नहीं होने पर तोड़फोड़ और पथराव

छात्रों ने कोचिंग संस्थान के प्रबंधन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें नजर आ रहा है कि छात्रों के कपड़े फटे हुए हैं। इधर मोशन कोचिंग सेंटर में बवाल की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 21 Aug 2025 12:16 PM
share Share
Follow Us on
पटना के मोशन कोचिंग संस्थान में छात्रों का बवाल, फैकल्टी नहीं होने पर तोड़फोड़ और पथराव

पटना के कोचिंग सेंटर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पटना के श्रीकृष्णापुरी में स्थित मोशन कोचिंग सेंटर में छात्रों ने यह बवाल किया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में फैकल्टी के नहीं होने पर छात्रों ने पथराव और तोड़फोड़ की है। छात्रों के हंगामे की वजह से वहां अफरातफरी की स्थिति बन गई है। छात्रों ने कोचिंग संस्थान के प्रबंधन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें नजर आ रहा है कि छात्रों के कपड़े फटे हुए हैं। इधर मोशन कोचिंग सेंटर में बवाल की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है।

एसके पुरी इलाके में स्थित मोशन कोचिंग सेंटर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान के छात्रों का आरोप है कि उनसे फीस वसूल ली गई है लेकिन सही फैकल्टी नहीं होने की वजह से उनकी कोचिंग में क्लास नहीं चल रही है। इससे उनकी पढ़ाई बाधित है।

ये भी पढ़ें:बिहार में भारी बारिश से बच कर रहें, पटना समेत इन 7 जिलों में अलर्ट; मौसम का हाल

छात्रों का यह भी आरोप है कि कोचिंग पहुंचने में थोड़ी सी देर होने पर उन्हें क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन जब उन्होंने फैलक्टी नहीं होने की बात कही तब कोचिंग संस्थान के संचालक ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।