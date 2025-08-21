पटना के मोशन कोचिंग संस्थान में छात्रों का बवाल, फैकल्टी नहीं होने पर तोड़फोड़ और पथराव

छात्रों ने कोचिंग संस्थान के प्रबंधन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें नजर आ रहा है कि छात्रों के कपड़े फटे हुए हैं। इधर मोशन कोचिंग सेंटर में बवाल की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है।

पटना के कोचिंग सेंटर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पटना के श्रीकृष्णापुरी में स्थित मोशन कोचिंग सेंटर में छात्रों ने यह बवाल किया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में फैकल्टी के नहीं होने पर छात्रों ने पथराव और तोड़फोड़ की है। छात्रों के हंगामे की वजह से वहां अफरातफरी की स्थिति बन गई है। छात्रों ने कोचिंग संस्थान के प्रबंधन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें नजर आ रहा है कि छात्रों के कपड़े फटे हुए हैं। इधर मोशन कोचिंग सेंटर में बवाल की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है।

एसके पुरी इलाके में स्थित मोशन कोचिंग सेंटर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान के छात्रों का आरोप है कि उनसे फीस वसूल ली गई है लेकिन सही फैकल्टी नहीं होने की वजह से उनकी कोचिंग में क्लास नहीं चल रही है। इससे उनकी पढ़ाई बाधित है।