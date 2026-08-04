पटना में छात्रों पर फिर चला वाटर कैनन, सड़क पर प्रदर्शन; सम्राट चौधरी का घर घेरने का प्लान

छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से पांच सूत्री मांगों को लेकर पटना के रामगुलाम चौक से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए छात्रों का जुलूस निकला। इसके बाद छात्रों को गांधी मैदान के गेट संख्या 12 के पास रोका गया था। लेकिन छात्र यहां से डाकबंगला की ओर बढ़ गए।

बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर सड़क पर छात्रों का आक्रोश दिखा है। वामदलों से जुड़े विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र मंगलवार को पटना की सड़क पर उतरे हैं। इन छात्रों के हाथों में अपने संगठन का झंडा है और प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर घेरने की मूड में हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। जानकारी के मुताबिक, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से पांच सूत्री मांगों को लेकर पटना के रामगुलाम चौक से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए छात्रों का जुलूस निकला। इसके बाद छात्रों को गांधी मैदान के गेट संख्या 12 के पास रोका गया था। लेकिन छात्र यहां से डाकबंगला की ओर बढ़ गए।

इधर छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट है। पुलिस ने अपनी तरफ स पूरी तैयारी कर ली है। जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात है। वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवा ली गई है। कहीं-कहीं छात्रों के साथ पुलिस की हल्की तू-तू-मैं-मै भी हुई है। हालांकि, छात्रों को डाकबंगला चौराहे के पास रोका गया है।

प्रदर्शनकारी छात्र क्यों थे नाराज प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथ में कई बैनर-पोस्टर भी थे। इनमें से एक पोस्टर पर लिखा था कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। एक अन्य पोस्टर पर लिखा था कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 निरस्त करने का प्रस्ताव वापस लो। एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हम फिर से सड़क पर उतरे हैं। हमारी मांग है कि पुलिस ने सीवान में जो एके-47 चलाया, पूरे बिहार में पुलिस ने जिस तरीके से दमन किया, टीयर गैस के गोलो छोड़े गए थे, जहानाबाद में 20 राउंड फायरिंग की गई थी और अभी भी वो जो जगह-जगह जाकर मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं वो सारे पुलिस अधिकारी फिर चाहे वो एसपी, डीएसपी की ही क्यों ना हो वो सभी अपना इस्तीफा दें। छात्रों को मुआवजा मिले। बिहार की शिक्षा में जो बाजारीकरण चल रहा है, उसे खत्म किया जाए।