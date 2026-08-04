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पटना में छात्रों पर फिर चला वाटर कैनन, सड़क पर प्रदर्शन; सम्राट चौधरी का घर घेरने का प्लान

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से पांच सूत्री मांगों को लेकर पटना के रामगुलाम चौक से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए छात्रों का जुलूस निकला। इसके बाद छात्रों को गांधी मैदान के गेट संख्या 12 के पास रोका गया था। लेकिन छात्र यहां से डाकबंगला की ओर बढ़ गए।

Patna Students Protest
पटना में अलग-अलग छात्र संगठन से जुड़े छात्र एक बार फिर सड़क पर उतर गए हैं।

बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर सड़क पर छात्रों का आक्रोश दिखा है। वामदलों से जुड़े विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र मंगलवार को पटना की सड़क पर उतरे हैं। इन छात्रों के हाथों में अपने संगठन का झंडा है और प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर घेरने की मूड में हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। जानकारी के मुताबिक, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से पांच सूत्री मांगों को लेकर पटना के रामगुलाम चौक से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए छात्रों का जुलूस निकला। इसके बाद छात्रों को गांधी मैदान के गेट संख्या 12 के पास रोका गया था। लेकिन छात्र यहां से डाकबंगला की ओर बढ़ गए।

इधर छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट है। पुलिस ने अपनी तरफ स पूरी तैयारी कर ली है। जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात है। वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवा ली गई है। कहीं-कहीं छात्रों के साथ पुलिस की हल्की तू-तू-मैं-मै भी हुई है। हालांकि, छात्रों को डाकबंगला चौराहे के पास रोका गया है।

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प्रदर्शनकारी छात्र क्यों थे नाराज

प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथ में कई बैनर-पोस्टर भी थे। इनमें से एक पोस्टर पर लिखा था कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। एक अन्य पोस्टर पर लिखा था कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 निरस्त करने का प्रस्ताव वापस लो। एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हम फिर से सड़क पर उतरे हैं। हमारी मांग है कि पुलिस ने सीवान में जो एके-47 चलाया, पूरे बिहार में पुलिस ने जिस तरीके से दमन किया, टीयर गैस के गोलो छोड़े गए थे, जहानाबाद में 20 राउंड फायरिंग की गई थी और अभी भी वो जो जगह-जगह जाकर मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं वो सारे पुलिस अधिकारी फिर चाहे वो एसपी, डीएसपी की ही क्यों ना हो वो सभी अपना इस्तीफा दें। छात्रों को मुआवजा मिले। बिहार की शिक्षा में जो बाजारीकरण चल रहा है, उसे खत्म किया जाए।

आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले छात्रों ने पटना में जमकर प्रदर्शन किया था। नीट पेपर लीक के खिलाफ किए गए प्रदर्शन में छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हो गई थी। कई जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थीं। इस दौरान कुछ विधायकों ने यह भी दावा किया था कि उनकी गाड़ी पर हमला कर उन्हें भी मारने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कई केस भी दर्ज किए थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने केस वापस ले लिए थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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