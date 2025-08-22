शिक्षक के निलंबन के विरोध में छात्रों ने स्कूल पर लटकाया ताला; सड़क पर धरना, जानें मामला

स्कूल के छात्र-छात्रा का कहना है कि मिथलेश कुमार पाठक एक अच्छे शिक्षक हैं। उनको बेवजह मामले में घसीटा जा रहा है। उनकी मांग है कि मिथिलेश पाठक को निलंबन से मुक्त किया जाए। छात्रा से अभद्र टिप्पणी के मामले में 3 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है।

अररिया में शिक्षा विभाग द्वारा एक शिक्षक के निलंबन के विरोध में उच्च विद्यालय सिमरबनी के छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार को विद्यालय में ताला जड़कर नाराजगी जताई। यहीं नहीं इन छात्र-छात्राओं ने सड़क पर उतरकर सैफगंज-महथावा सड़क को जाम कर यातायात अवरूद्ध कर दिया। इस दौरान इन छात्र-छात्राओं ने टायर जलकर प्रदर्शन भी किया । इसके बाद भी ये छात्र शांत नहीं हुए। इसके बाद ये सिमरबनी बाजार से आगे धनगड़ा मोड पर सड़क पर ही धरना पर बैठ गए। इस कारण इस मार्ग होकर आवाजाही ठप हो गयी। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। करीब तीन घंटे तक आवागमन ठप रहा।

सूचना पर बीडीओ शशि भूषण सुमन, सीओ निरंजन कुमार,थानेदार राकेश कुमार, अपर थानेदार मिथलेश कुमार सिंह सिमरबनी पहुंच मामले की जानकारी ली। इसके बाद इन छात्र-छात्राओं से बात की। अधिकारियों के समझाने बुझाने पर काफी मशक्कत के बाद छात्र-छात्राएं शांत हुए। करीब तीन घंटा बाद सड़क जाम समाप्त कराया जा सका। आंदोलनरत छात्र-छात्राओं का कहना था कि विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा छात्रा पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में ग्रामीणों के समक्ष एक शिक्षक को दोषी पाया गया था।

मौजूद ग्रामीणों ने विजय कुमार यादव सहित तीन ग्रामीण शिक्षक मिथिलेश पाठक,अजय कुमार यादव एवं रूपेश कुमार यादव के स्थानांतरण की मांग की गई थी। जबकि विजय कुमार यादव के साथ विभाग ने मिथिलेश कुमार पाठक को भी निलंबित कर दिया। छात्र-छात्रा का कहना था कि मिथलेश कुमार पाठक एक अच्छे शिक्षक हैं। उनको बेवजह मामले में घसीटा जा रहा है। छात्र-छात्राओं ने कहा कि मिथिलेश कुमार पाठक को निलंबन से मुक्त किया जाए।

बीडीओ, सीओ, थानेदार आदि के सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ। हेडमास्टर मो आबिद ने बताया कि तालाबंदी और बच्चों के आंदोलन के कारण शुक्रवार को पढ़ाई बाधित रही। इधर बीईओ सुषमा कुमारी ने बताया कि घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी जा रही है। उच्च विद्यालय सिमरबनी के दो शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है।