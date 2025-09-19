Students less than 75 percent attendance cannot appear in exam Patna High Court order 75 फीसदी से कम अटेंडेंस वाले छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकते, पटना हाईकोर्ट का फैसला, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 75 फीसदी से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने ऐसे दो इंजीनियरिंग छात्रों की अर्जी खारिज कर दी, जिन्हें कम उपस्थिति के चलते यूनिवर्सिटी की परीक्षा से वंचित कर दिया गया था।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटनाFri, 19 Sep 2025 05:54 PM
पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने बिहार के बेगूसराय स्थित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) सत्र 2021-2025 के छात्र शुभम कुमार और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) सत्र 2022-2026 के छात्र शशिकेश कुमार की ओर से दायर अर्जी पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने छात्रों की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट को बताया गया कि छात्रों की उपस्थिति 75 फीसदी से कम होने के कारण उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया। वहीं, अन्य छात्रों को 75 फीसदी से कम उपस्थिति होने के बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। अदालत ने पाया कि आवेदकों की 50 फीसदी से कम उपस्थिति है। बार-बार नोटिस और अवसर दिए जाने के बाद भी आवेदक इसका लाभ उठाने में विफल रहे।

हाईकोर्ट ने आवेदकों के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आवेदक की ओर से भेदभाव करने के आरोप को स्थापित करने के लिए कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं पेश की गई। 75 फीसदी उपस्थिति की आवश्यकता वैधानिक और बाध्यकारी होने के कारण छात्रों को राहत नहीं दी जा सकती।

उनका यह भी कहना था कि आवेदकों ने फीस जमा कर दी गई है। साथ ही पाठ्यक्रम को जारी रखा गया है। इस पर अदालत ने कहा कि कानून के खिलाफ परीक्षा में बैठने का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है। प्राधिकारियों ने नियमों के अनुसार एकसमान मानदंड लागू किए हैं और कॉलेज प्रशासन का फैसला स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय के किसी भी आधिकारिक को उपस्थित में छूट देने की अनुमति नहीं है।

अदालत ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें उपस्थिति की कमी को माफ करने के लिए विश्वविद्यालय को मजबूर नहीं कर सकती हैं। सहानुभूति वैधानिक नियमों को खत्म नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की अनुमति नहीं देता है। गौरतलब है कि आवेदक शशिकेश कुमार ने पीलिया के उपचार का चिकित्सा दस्तावेजों का सहारा लिया था।