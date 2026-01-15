पटना में बीच सड़क छात्र की गला रेत कर हत्या, 200 रुपये के विवाद में परिजनों को भी पीटा

संक्षेप: इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। छात्र के भाई सौरव ने बताया कि मंगलवार शाम को एमआईजी पार्क के पास यह घटना की शुरुआत हुई थी। गौरव ने एक परिचित युवक को चाय और सिगरेट लाने के लिए 200 रुपये दिया था।

पटना के कंकड़बाग इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बीच सड़क पर सरेशाम छात्र गौरव कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी। अपराधियों ने महज 200 रुपये और सिगरेट के विवाद में युवक को बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पहले पीटा, फिर चाकू से गला रेत दिया। युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर परिजन पहुंचे और गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के लोहियानगर स्थित चंदन ऑटो दुकान के समीप मंगलवार की शाम को हुई। गौरव बीए पार्ट वन का छात्र था।

वह लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड के रामनगर हृदनबिगहा का रहने वाला था। उसके पिता पटना में कारोबार करते हैं। गौरव गांव से कुछ दिन पहले अपने पिता के पास पटना आया था। इधर, इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। छात्र के भाई सौरव ने बताया कि मंगलवार शाम को एमआईजी पार्क के पास यह घटना की शुरुआत हुई थी। गौरव ने एक परिचित युवक को चाय और सिगरेट लाने के लिए 200 रुपये दिया था।

युवक न तो सामान लाया और न ही पैसे वापस किए। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। यह कहासुनी हाथापाई में बदल गई और वहां मौजूद कुछ अन्य लड़कों ने मिलकर गौरव की घेरकर पिटाई कर दी। उस वक्त तो मामला शांत हो गया। घायल गौरव घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, लेकिन आरोपित वहीं नहीं रुके और गौरव का पीछा करते हुए उसके पिता की दुकान तक पहुंच गए।

पिता की लोहियानगर स्थित दुकान पर पहुंचकर बोला धावा मंगलवार की रात करीब 15 से 20 युवक लाठी, डंडे और धारदार चाकू लेकर लोहियानगर स्थित उसके पिता की रानी स्टील शटर नाम की दुकान पर धावा बोल दिया। परिजनों का कहना है कि हमलावर पहले से ही दुकान के आसपास रेकी कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, बदमाशों ने दुकान के गेट पर ही गौरव को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। इसके बाद उसका गला रेत दिया। बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी बदमाशों ने पीटा, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। एएसपी अभिनव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नाबालिग को हिरासत में लिया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

डायल 112 पर लापरवाही का आरोप परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना डायल 112 को दी गई थी, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। यदि समय रहते पुलिस पहुंच जाती तो शायद गौरव की जान बचाई जा सकती थी।