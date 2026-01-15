Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsstudent throat slit on roda in patna kankarbagh area for 200 rupees
पटना में बीच सड़क छात्र की गला रेत कर हत्या, 200 रुपये के विवाद में परिजनों को भी पीटा

पटना में बीच सड़क छात्र की गला रेत कर हत्या, 200 रुपये के विवाद में परिजनों को भी पीटा

संक्षेप:

इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। छात्र के भाई सौरव ने बताया कि मंगलवार शाम को एमआईजी पार्क के पास यह घटना की शुरुआत हुई थी। गौरव ने एक परिचित युवक को चाय और सिगरेट लाने के लिए 200 रुपये दिया था।

Jan 15, 2026 07:29 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के कंकड़बाग इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बीच सड़क पर सरेशाम छात्र गौरव कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी। अपराधियों ने महज 200 रुपये और सिगरेट के विवाद में युवक को बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पहले पीटा, फिर चाकू से गला रेत दिया। युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर परिजन पहुंचे और गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के लोहियानगर स्थित चंदन ऑटो दुकान के समीप मंगलवार की शाम को हुई। गौरव बीए पार्ट वन का छात्र था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वह लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड के रामनगर हृदनबिगहा का रहने वाला था। उसके पिता पटना में कारोबार करते हैं। गौरव गांव से कुछ दिन पहले अपने पिता के पास पटना आया था। इधर, इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। छात्र के भाई सौरव ने बताया कि मंगलवार शाम को एमआईजी पार्क के पास यह घटना की शुरुआत हुई थी। गौरव ने एक परिचित युवक को चाय और सिगरेट लाने के लिए 200 रुपये दिया था।

ये भी पढ़ें:तेजप्रताप के यहां राबड़ी-तेजस्वी नहीं आए, लालू ने संतुलन साधा; सियासी दही-चूड़ा

युवक न तो सामान लाया और न ही पैसे वापस किए। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। यह कहासुनी हाथापाई में बदल गई और वहां मौजूद कुछ अन्य लड़कों ने मिलकर गौरव की घेरकर पिटाई कर दी। उस वक्त तो मामला शांत हो गया। घायल गौरव घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, लेकिन आरोपित वहीं नहीं रुके और गौरव का पीछा करते हुए उसके पिता की दुकान तक पहुंच गए।

पिता की लोहियानगर स्थित दुकान पर पहुंचकर बोला धावा

मंगलवार की रात करीब 15 से 20 युवक लाठी, डंडे और धारदार चाकू लेकर लोहियानगर स्थित उसके पिता की रानी स्टील शटर नाम की दुकान पर धावा बोल दिया। परिजनों का कहना है कि हमलावर पहले से ही दुकान के आसपास रेकी कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, बदमाशों ने दुकान के गेट पर ही गौरव को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। इसके बाद उसका गला रेत दिया। बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी बदमाशों ने पीटा, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। एएसपी अभिनव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नाबालिग को हिरासत में लिया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

डायल 112 पर लापरवाही का आरोप

परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना डायल 112 को दी गई थी, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। यदि समय रहते पुलिस पहुंच जाती तो शायद गौरव की जान बचाई जा सकती थी।

हत्या से इलाके में दहशत जांच में जुटी पुलिस

इस सरेआम हुई हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बाथरूम में नहा रही युवती को चोरी-छिपे देख रहा था, विरोध करने पर भाई की पिटाई
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।