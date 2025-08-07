बिना STET टीआरई-4 एक छलावा, पटना में सड़क पर उतरे छात्र; जमकर प्रदर्शन

Patna Student Protest: प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि बिना STET टीआरई-4 एक छलावा है। छात्रों ने पटना के भिखना पहाड़ी से अपना आंदोलन शुरू किया था। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि वो गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला चौराहा और फिर मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे।

Patna Student Protest: पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। TRE-4 की परीक्षा से पहले STET की परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर छात्र आक्रोशित हैं। अपनी इसी मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। छात्रों का आंदोलन पटना विश्वविद्यालय के पास से शुरू हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हाथों तख्तियां थीं। इन छात्रों में टीआरई-4 की परीक्षा से पहले STET की परीक्षा कराए जाने की मांग की गई थी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि बिना STET टीआरई-4 एक छलावा है। छात्रों ने पटना के भिखना पहाड़ी से अपना आंदोलन शुरू किया था।

आक्रोशित छात्रों का कहना था कि वो गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला चौराहा और फिर मुख्यमंत्री आवास तक जाएगे। छात्रों का कहना था कि बिहार में छात्र आक्रोशित हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार को यह भीड़ नजर नहीं आती है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। इधर छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पटना में पुलिस-प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग उठाई है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता हो और समय पर एसटीईटी की परीक्षा ली जाए।

एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि सरकार पिछले डेढ़ साल से किसी भी STET का आयोजन नहीं कर रही है। इसकी वजह से दो सत्र के लगभग पांच लाख बच्चे इस परीक्षा से वंचित रह रहे हैं। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार हमलोगों को छलना चाहती है और ठगना चाहती है। जो लड़का 2023-24 का छात्र है उसको अब तक मौका नहीं मिला है। टीआरई -4 लेने का क्या मतलब है। हम सिर्फ पात्रता मांग रहे हैं, सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं। जब सरकार ने डोमिसाइल दिया तो फिर एसटीईटी देने में क्या जाता है। लिहाजा एसटीईटी और बीटेट की परीक्षा होनी चाहिए।