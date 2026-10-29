दरभंगा स्नातक सीट पर रिजल्ट से पहले दिलीप कुमार ने मानी हार, छात्र नेता बोले- पैसा होता तो जीत जाते

छात्र नेता ने कहा कि दिलीप कुमार ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें 6000-7000 वोट मिलने की उम्मीद है और जो भी वोट मिला है वो काम के आधार पर मिला है। इसके बाद छात्र नेता ने कहा कि हां, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जीत जाता।

बिहार MLC चुनाव में दरभंगा स्नातक सीट से किस्मत आजमा रहे छात्र दिलीप कुमार ने रिजल्ट आने से पहले ही हार मान ली है। छात्रों के लिए सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने वाले दिलीप कुमार ने साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर उनके पास पैसे होते तो वो जीत जाते। दिलीप कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम तो जीत की उम्मीद से खड़े हुए थे। इसमें सभी वोटर शिक्षित हैं और हम 11 सालों से शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते रहें हैं तो हमें उम्मीद थी कि ये लोग हमारे काम को समझेंगे और हम प्रथम वरीयता के वोट से ही जीत जाएंगे लेकिन नहीं मिल पाया।

दिलीप कुमार ने इसके बाद कहा कि शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी तो लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। लेकिन इस बात की खुशी है कि जो भी वोट मिल रहा है वो मेरे चेहरे, मेरे काम औऱ नाम के आधार पर मिल रहा है। एक रुपया भी हमने इन लोगों पर खर्च नहीं किया है। ना किसी बूथ पर मेरा कार्यकर्ता था और ना ही हम किसी टेंट की व्यवस्था कर पाए थे। इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं कर सके थे। जो भी वोट मिला वो लोग अपने साधन से ही वोट डालने आए थे।

दिलीप कुमार ने कहा कि हमें जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है क्योंकि सर्वेश कुमार पहले राउंड से ही आगे चल रहे हैं। दिलीप कुमार ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें 6000-7000 वोट मिलने की उम्मीद है और जो भी वोट मिला है वो काम के आधार पर मिला है। इसके बाद छात्र नेता ने कहा कि हां, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जीत जाता। अगर हम गाड़ी की व्यवस्था कर बूथ तक वोटर को पहुंचा देते तो हम आज जीत जाते। मेरे पास संसाधन औऱ पैसे की कमी है, इसलिए हम सभी वोटर तक नहीं पहुंच सके। मुझे कम वोट आने का पहला कारण यह है कि मेरे पास साधन, संसाधन औऱ पैसा नहीं है। कम वोट आने की दूसरी वजह यह है कि मेरे पास संगठन नहीं है। अगर छात्र सभी संगठित रहते तो हम जीत सकते थे।