बिहार में ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में छात्र की मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका

दूसरी ओर, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के संचालक के पुत्र ऋषि कुमार कर्ण ने हत्या के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और फुटेज से सच्चाई सामने आ जाएगी।

Bihar News: बिहार के मधुबनी जिले में स्थित ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यहां मधेपुर थाने की नवादा पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर टोला स्थित ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में शनिवार को छठी के 12 वर्षीय छात्र विकेश कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। विकेश भेजा थाने के सुंदरी गांव निवासी भजन महतो का पुत्र था। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी गला दबाने से मौत की आशंका जताई गई है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल संचालक का पुत्र ऋषि कुमार कर्ण विकेश को बेहोशी की हालत में मधेपुर पीएचसी सह रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचा। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. अंजुम हाशमी ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉ. हाशमी ने बताया कि छात्र को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। विकेश करीब दो साल से हॉस्टल में रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है।

दूसरी ओर, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के संचालक के पुत्र ऋषि कुमार कर्ण ने हत्या के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और फुटेज से सच्चाई सामने आ जाएगी। बताया गया कि विद्यालय में करीब 100 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से वर्तमान में आधा दर्जन छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं।

प्रथमदृष्टया गला दबाने से मौत की आशंका लग रही है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।

दो दोस्तों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत इधर समस्तीपुर जिले के चकमेहसी और कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृत दोनों युवक आपस में दोस्त थे। मृतकों में एक की पहचान चकमेहसी के हजपुरवा पंचायत वार्ड-8 मटियारा निवासी छेदी सहनी के पुत्र रामबालक(22) व दूसरे युवक की पहचान कल्याणपुर थानाके हरिहरपुर निवासी हीरा सहनी के पुत्र पंकज कुमार (22) के रूप में हुई।

शुक्रवार रात बिगड़ी थी तबीयत: लोगों ने बताया कि शुक्रवार देर रात कल्याणपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर बांध के समीप दोनों युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया था। स्थानीय लोगों और परिजनों के सहयोग से उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शवों को लेकर अपने-अपने घर लौट आए।