स्कूल हॉस्टल में छात्र की मौत, हत्या के आरोप में दो शिक्षक गिरफ्तार; बच्चों की हुई थी पिटाई
पश्चिम चंपारण जिले के हरनाटांड़ स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में शुक्रवार को एक छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजन ने आरोप लगाया कि गुरुवार शाम हॉस्टल के बच्चों की पिटाई की गई थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने दो शिक्षकों को गिरफ्तार किया है।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लौकरिया थाना क्षेत्र के हरनाटांड़ स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृत छात्र वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के भेड़िहारी करमहा टोला निवासी राज किशोर शर्मा का बेटा प्रिंस कुमार था। वह हरनाटांड के कौटिल्य पब्लिक स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। शुक्रवार सुबह छात्र का शव हॉस्टल के बेड पर पड़ा मिला। इस घटना से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। परिचजन के पहुंचने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजन ने स्कूल के दो शिक्षकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि गुरुवार शाम बच्चों के साथ मारपीट की गई थी। उनका दावा है कि प्रिंस के शरीर, विशेषकर आंख और पीठ पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है।
घटना की सूचना पर रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी, बगहा एसडीपीओ निहार भूषण, लौकरिया थानाध्यक्ष रमन कुमार तथा एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेज दिया।
दो शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूछताछ के बाद विद्यालय के शिक्षक हेमराज कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस विद्यालय के अन्य कर्मियों एवं छात्रावास में रहने वाले बच्चों से भी जानकारी जुटा रही है।
पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार
रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।