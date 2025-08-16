15 अगस्त पर झंडा निकालने के दौरान करंट से छात्र की मौत, बेगूसराय के स्कूल में दर्दनाक हादसा

15 अगस्त की शाम तिरंगा झंडा निकालने के दौरान बेगूसराय के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत हो गई। करंट लगने से दो अन्य छात्र भी झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा निकालने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में एक छात्र की जान चली गई। घटना बिहार के बेगसूराय के एक सरकारी स्कूल की है। वार्ड नंबर 27, पहाड़चक स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार शाम को तिरंगा उतारने के बाद उसका खंभा निकालते समय छात्र ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। झुलसकर छात्र की दर्दनाक मौत हो गई।

इस घटना के बाद पहाड़चक मोहल्ले में आजादी का जश्न मातम में बदल गया। मृतक छात्र का नाम आयुष कुमार है। उसकी उम्र 13 साल थी। करंट लगने से दो अन्य बच्चे भी झुलसे हैं। उनका इलाज बेगूसराय के एक निजी क्लीनिक में चल रहा है। घटना शाम तकरीबन 5 से 5.30 बजे के बीच की है।

रिपोर्ट्स के अनुसार आयुष स्कूल में आठवीं का छात्र था। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। आयुष के पिता दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।

इस हादसे के बाद ग्रामीणों में काफी रोष है। स्कूल के ऊपर से ही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन गुजर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे भूमिगत करने के लिए कई बार बिजली विभाग को कहा गया, मगर उनकी नहीं सुनी गई। हादसे के बाद प्रशासन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दूसरी ओर, जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और डीएम ने हादसे की जांच रिपोर्ट तलब की है।