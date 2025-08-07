स्कूल की दीवार फांद भागने की कोशिश, करंट लगने से छात्र की मौत; लोगों का हंगामा

शव मिलने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर बनगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के सबंध में बताया जाता है छात्र दीवार फांदकर स्कूल से भागने का प्रयास कर रहा था।

बिहार में स्कूल की दीवार फांद कर स्कूल से निकलने की कोशिश कर रहे एक छात्र की करंट लगने की मौत हो गई। मामला सहरसा का है। यहां चैनपुर नीलकंठ चौक के समीप गुरुवार की सुबह 13 वर्षीय छात्र का शव बरामद हुआ। मृतक छात्र की पहचान शशि कला मध्य विद्यालय के वर्ग 8 के छात्र राजेश कुमार के तौर पर हुई है। राजेश चैनपुर गांव का रहने वाला है। छात्र की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

शव मिलने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर बनगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के सबंध में बताया जाता है छात्र दीवार फांदकर स्कूल से भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वह विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। जिसके कारण उसकी मौत हो गई।