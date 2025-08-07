Student dead from electricity while trying to run away from school and jump wall स्कूल की दीवार फांद भागने की कोशिश, करंट लगने से छात्र की मौत; लोगों का हंगामा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsStudent dead from electricity while trying to run away from school and jump wall

स्कूल की दीवार फांद भागने की कोशिश, करंट लगने से छात्र की मौत; लोगों का हंगामा

शव मिलने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर बनगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के सबंध में बताया जाता है छात्र दीवार फांदकर स्कूल से भागने का प्रयास कर रहा था।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, सहरसाThu, 7 Aug 2025 12:42 PM
बिहार में स्कूल की दीवार फांद कर स्कूल से निकलने की कोशिश कर रहे एक छात्र की करंट लगने की मौत हो गई। मामला सहरसा का है। यहां चैनपुर नीलकंठ चौक के समीप गुरुवार की सुबह 13 वर्षीय छात्र का शव बरामद हुआ। मृतक छात्र की पहचान शशि कला मध्य विद्यालय के वर्ग 8 के छात्र राजेश कुमार के तौर पर हुई है। राजेश चैनपुर गांव का रहने वाला है। छात्र की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

शव मिलने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर बनगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के सबंध में बताया जाता है छात्र दीवार फांदकर स्कूल से भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वह विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

छात्र राजेश कुमार बुधवार से ही गायब था। जिसकी खोजबीन जारी थी। इसी बीच गुरुवार की सुबह छात्र का शव स्कूल के बाहरी दीवार के समीप मिला। मामले की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की है।

