Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsstudent beaten classmates for talking with girl in school
छात्रा से बात करने पर पटना के स्कूल में बवाल, सहपाठी ने छात्र को पीटकर अधमरा किया

छात्रा से बात करने पर पटना के स्कूल में बवाल, सहपाठी ने छात्र को पीटकर अधमरा किया

संक्षेप:

जख्मी छात्र के पिता ने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा गांधी मैदान स्थित स्कूल से ऑटो से अपने बांसघाट काली मंदिर के पास पहुंचा। इसके बाद वहां से वह पैदल ही घर लौट रहा था। इसी दौरान चार-पांच युवकों ने उसे पकड़ लिया और जबरन पंप हाउस के अंदर ले गये। जहां उन युवकों से उसकी ईंट-पत्थर से पिटाई कर दी।

Dec 21, 2025 07:17 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

गांधी मैदान इलाके के एक स्कूल में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र की उसके सहपाठी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। उसे ईंट-पत्थर से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। इस संबंध में एक नामजद छात्र व अन्य अज्ञात के खिलाफ में छात्र के पिता के बयान पर बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। यह घटना छात्र के साथ 15 दिसंबर की दोपहर हुई। छात्र उत्तरी मंदिरी का रहने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जख्मी छात्र के पिता ने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा गांधी मैदान स्थित स्कूल से ऑटो से अपने बांसघाट काली मंदिर के पास पहुंचा। इसके बाद वहां से वह पैदल ही घर लौट रहा था। इसी दौरान चार-पांच युवकों ने उसे पकड़ लिया और जबरन पंप हाउस के अंदर ले गये। जहां उन युवकों से उसकी ईंट-पत्थर से पिटाई कर दी। इसमें वह जख्मी हो गया।

ये भी पढ़ें:बिहार में ठंड और कोहरे का अटैक, इन जिलों में शीत दिवस जैसे हालात; कब मिलेगी राहत

इधर, पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा कि छात्र का केवल इतना कसूर था कि वह अपने स्कूल की क्लासमेट व दसवीं की छात्रा से बात करता था। इसके कारण स्कूल के एक दूसरे छात्र ने बात करने से मना किया था। साथ ही स्कूल से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar Crime News Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।