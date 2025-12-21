छात्रा से बात करने पर पटना के स्कूल में बवाल, सहपाठी ने छात्र को पीटकर अधमरा किया
जख्मी छात्र के पिता ने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा गांधी मैदान स्थित स्कूल से ऑटो से अपने बांसघाट काली मंदिर के पास पहुंचा। इसके बाद वहां से वह पैदल ही घर लौट रहा था। इसी दौरान चार-पांच युवकों ने उसे पकड़ लिया और जबरन पंप हाउस के अंदर ले गये। जहां उन युवकों से उसकी ईंट-पत्थर से पिटाई कर दी।
गांधी मैदान इलाके के एक स्कूल में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र की उसके सहपाठी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। उसे ईंट-पत्थर से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। इस संबंध में एक नामजद छात्र व अन्य अज्ञात के खिलाफ में छात्र के पिता के बयान पर बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। यह घटना छात्र के साथ 15 दिसंबर की दोपहर हुई। छात्र उत्तरी मंदिरी का रहने वाला है।
इधर, पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा कि छात्र का केवल इतना कसूर था कि वह अपने स्कूल की क्लासमेट व दसवीं की छात्रा से बात करता था। इसके कारण स्कूल के एक दूसरे छात्र ने बात करने से मना किया था। साथ ही स्कूल से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।