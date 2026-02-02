इंटर एग्जाम देने पहुंचा छात्र, एक हाथ में कलम- एडमिट कार्ड, दूसरे में हथकड़ी; क्यों गया जेल

संक्षेप: पिछले दिनों पुलिस जहानाबाद के गुलाबबाग में कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। पुलिस के साथ हाथापाई और जीप में तोड़ फोड़ भी की गयी थी। दोनों लड़कों को इसी आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।

बिहार में सोमवार से इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा शुरू हो गई है। जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड अंतर्गत परिवेशका उच्च विद्यालय, शकुराबाद स्थित परीक्षा केंद्र पर एक बेहद असामान्य और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर ना केवल वहां मौजूद परीक्षार्थी, शिक्षक हैरानी में पड़ गए बल्कि कुछ देर के लिए एग्जाम सेंटर का माहौल बदल गया। पुलिस दो छात्रों को हथकड़ी लगाकर परीक्षा दिलाने लाई थी। एग्जाम पूरा होने के बाद उसे जेल पहुंचा दिया गया।

हथकड़ी लगाए इन दोनों परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के रूप में की गई। पुलिस वालों से पूछने पर पता चला कि पिछले दिनों इन दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप है और न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। अदालत में परीक्षा के लिए गुहार लगाने के बाद उन्हें इसकी इजाजत मिली। कोर्ट के आदेश पर दोनों छात्रों को पुलिस की कस्टडी में जेल से परीक्षा केंद्र लाया गया था। इंटरमीडिएट परीक्षा की पहली पाली में शामिल कराने के बाद पुलिस उसे साथ लेकर चली गई और जेल पहुचा दिया।

बताया गया है कि पिछले दिनों पुलिस जहानाबाद के गुलाबबाग में कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। पुलिस के साथ हाथापाई और जीप में तोड़ फोड़ भी की गयी थी। दोनों लड़कों को इसी आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। लड़कों ने बताया कि उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया है।