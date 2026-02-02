Hindustan Hindi News
इंटर एग्जाम देने पहुंचा छात्र, एक हाथ में कलम- एडमिट कार्ड, दूसरे में हथकड़ी; क्यों गया जेल

पिछले दिनों पुलिस जहानाबाद के गुलाबबाग में कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। पुलिस के साथ हाथापाई और जीप में तोड़ फोड़ भी की गयी थी। दोनों लड़कों को इसी आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।

Feb 02, 2026 03:14 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में सोमवार से इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा शुरू हो गई है। जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड अंतर्गत परिवेशका उच्च विद्यालय, शकुराबाद स्थित परीक्षा केंद्र पर एक बेहद असामान्य और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर ना केवल वहां मौजूद परीक्षार्थी, शिक्षक हैरानी में पड़ गए बल्कि कुछ देर के लिए एग्जाम सेंटर का माहौल बदल गया। पुलिस दो छात्रों को हथकड़ी लगाकर परीक्षा दिलाने लाई थी। एग्जाम पूरा होने के बाद उसे जेल पहुंचा दिया गया।

हथकड़ी लगाए इन दोनों परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के रूप में की गई। पुलिस वालों से पूछने पर पता चला कि पिछले दिनों इन दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप है और न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। अदालत में परीक्षा के लिए गुहार लगाने के बाद उन्हें इसकी इजाजत मिली। कोर्ट के आदेश पर दोनों छात्रों को पुलिस की कस्टडी में जेल से परीक्षा केंद्र लाया गया था। इंटरमीडिएट परीक्षा की पहली पाली में शामिल कराने के बाद पुलिस उसे साथ लेकर चली गई और जेल पहुचा दिया।

बताया गया है कि पिछले दिनों पुलिस जहानाबाद के गुलाबबाग में कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। पुलिस के साथ हाथापाई और जीप में तोड़ फोड़ भी की गयी थी। दोनों लड़कों को इसी आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। लड़कों ने बताया कि उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया है।

बिहार में सोमवार से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई। राज्य भर में 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए हैं। पहले दिन एक मिनट की देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को रोक दिया गया। बड़ी संख्या में बच्चे-बच्चियां एग्जाम देने से वंचित रह गए। कई छात्राएं फूट-फूटकर रोती हुई देखी गईं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया है। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कड़े जांच से बच्चों को गुजरना पड़ा। उड़न दस्ते की टीम भी ऐक्टिव रही। सभी जिलों के डीएम, एसपी , एसडीओ डीईओ समेत सभी पदाधिकारी ऐक्शन में दिखे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
