18 जिलों में उग्र प्रदर्शन और लाठी चार्ज, पुलिस की छुट्टियां रद्द; बिहार में हिंसक हो रहा छात्र आन्दोलन

पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा और कटिहार में उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जहानाबाद में पुलिस को कई राउंड फारिंग करना पड़ा। बुधवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में पुलिस ने 58 को गिरफ्तार किया है।

Bihar Student Agitation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और दिल्ली व पटना में लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को 18 जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे। पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा और कटिहार में उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जहानाबाद में पुलिस को कई राउंड फारिंग करना पड़ा। उधर, बुधवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में पुलिस ने 58 को गिरफ्तार किया है, जबकि 60 की तस्वीर जारी की है। इस बीच बिहार पुलिस की सभी प्रकार कि छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

जहानाबाद में उपद्रवियों ने डीएम आवास और पुलिस पर पथराव किया। उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने करीब 50 राउंड हवाई फायरिंग की। एसपी ने 30 राउंड फायरिंग की पुष्टि की है। पथराव में नगर थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक जामकर पथराव किया, जिससे ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। पटना में छात्रों ने पटना साइंस कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन किया और कारगिल चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फट गया। छह को हिरासत में लिया गया है।

बेगूसराय में पथराव में सदर एसडीएम समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। दरभंगा में छात्रों ने रोड़ेबाजी की, जिसमें सिटी एसपी, सदर एसडीपीओ और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ उन्हें नियंत्रित किया। कटिहार कलेक्ट्रेट के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पथराव में सीओ की आंख में गंभीर चोट आयी।

बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी आज से रद्द बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर उत्पन्न विधि व्यवस्था के हालात को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी शुक्रवार से रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में ही किसी भी पुलिसकर्मी की छुट्टी के आवेदन मंजूर किए जाएंगे।

गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक, विधि-व्यवस्था केएस अनुपम ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, विशेष विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले आदेश तक सभी प्रकार की छुट्टी को रद्द किया गया है।