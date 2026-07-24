18 जिलों में उग्र प्रदर्शन और लाठी चार्ज, पुलिस की छुट्टियां रद्द; बिहार में हिंसक हो रहा छात्र आन्दोलन
पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा और कटिहार में उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जहानाबाद में पुलिस को कई राउंड फारिंग करना पड़ा। बुधवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में पुलिस ने 58 को गिरफ्तार किया है।
Bihar Student Agitation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और दिल्ली व पटना में लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को 18 जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे। पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा और कटिहार में उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जहानाबाद में पुलिस को कई राउंड फारिंग करना पड़ा। उधर, बुधवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में पुलिस ने 58 को गिरफ्तार किया है, जबकि 60 की तस्वीर जारी की है। इस बीच बिहार पुलिस की सभी प्रकार कि छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
जहानाबाद में उपद्रवियों ने डीएम आवास और पुलिस पर पथराव किया। उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने करीब 50 राउंड हवाई फायरिंग की। एसपी ने 30 राउंड फायरिंग की पुष्टि की है। पथराव में नगर थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक जामकर पथराव किया, जिससे ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। पटना में छात्रों ने पटना साइंस कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन किया और कारगिल चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फट गया। छह को हिरासत में लिया गया है।
बेगूसराय में पथराव में सदर एसडीएम समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। दरभंगा में छात्रों ने रोड़ेबाजी की, जिसमें सिटी एसपी, सदर एसडीपीओ और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ उन्हें नियंत्रित किया। कटिहार कलेक्ट्रेट के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पथराव में सीओ की आंख में गंभीर चोट आयी।
बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी आज से रद्द
बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर उत्पन्न विधि व्यवस्था के हालात को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी शुक्रवार से रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में ही किसी भी पुलिसकर्मी की छुट्टी के आवेदन मंजूर किए जाएंगे।
गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक, विधि-व्यवस्था केएस अनुपम ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, विशेष विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले आदेश तक सभी प्रकार की छुट्टी को रद्द किया गया है।
सड़क से सदन तक तनातनी
नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में सदन से सड़क तक गुरुवार को भी माहौल गर्म रहा। बिहार विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत आई। विधान परिषद में दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। दोनों सदनों में विपक्ष ने वेल में प्रदर्शन किया तो सत्तापक्ष ने विधायकों पर हमले को लेकर विपक्ष को निशाने पर रखा। पहली पाली पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गई। दूसरी पाली में विपक्ष ने बहिर्गमन किया। उधर, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, कटिहार और दरभंगा समेत 18 जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए फास्टट्रैक कोर्ट बनाने का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें