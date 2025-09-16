Strong protest by Chowkidaars and Dafadars in Patna CM Nitish is adamant on meeting them know what is their demand पटना में चौकीदारों-दफादारों का जोरदार प्रदर्शन; CM नीतीश मिलने की जिद पर अड़े, जानें क्या है मांग?, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में बिहार पुलिस के चौकीदारों और दफादारों ने अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी कर्मी सीएम आवास घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस डाकबंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 16 Sep 2025 08:19 PM
पटना में अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग को लेकर बिहार के पुलिस के चौकीदारों और दफादारों जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मी सीएम नीतीश से मिलने की जिद पर अड़े हैं। प्रदर्शन के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांधी मैदान से सीएम आवास घेरने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर डाकबंगला चौराहा पर रोक दिया। जिसके बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया। और फिर यातायात सामान्य हो पाया।

आपको बता दें दफादार-चौकीदार कई सालों से अपने आश्रितों की बहाली की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही हैं। जिसको लेकर मंगलवार को सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारी कर्मियों का कहना है कि जब चौकीदार और दफादारों की मृत्यु होती है, तो उनके आश्रितों को नौकरी दी जानी चाहिए क्योंकि वे पुलिस को जानकारी देकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं।

प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने आश्रितों की बहाली की मांग पूरी कराएंगे। इराज्य सरकार को लंबे समय से नजरअंदाज की गई मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। चौकीदारों और दफादारों के प्रदर्शन को रोकने में पुलिस को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तब कहीं जाकर हालात पर काबू पाया जा सका।