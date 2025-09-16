पटना में चौकीदारों-दफादारों का जोरदार प्रदर्शन; CM नीतीश मिलने की जिद पर अड़े, जानें क्या है मांग?

पटना में बिहार पुलिस के चौकीदारों और दफादारों ने अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी कर्मी सीएम आवास घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस डाकबंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया।

पटना में अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग को लेकर बिहार के पुलिस के चौकीदारों और दफादारों जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मी सीएम नीतीश से मिलने की जिद पर अड़े हैं। प्रदर्शन के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांधी मैदान से सीएम आवास घेरने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर डाकबंगला चौराहा पर रोक दिया। जिसके बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया। और फिर यातायात सामान्य हो पाया।

आपको बता दें दफादार-चौकीदार कई सालों से अपने आश्रितों की बहाली की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही हैं। जिसको लेकर मंगलवार को सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारी कर्मियों का कहना है कि जब चौकीदार और दफादारों की मृत्यु होती है, तो उनके आश्रितों को नौकरी दी जानी चाहिए क्योंकि वे पुलिस को जानकारी देकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं।