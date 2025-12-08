ताजपुर-बख्तियारपुर पुल निर्माण में सुस्ती पर सख्ती; मुख्य सचिव ने चेताया, नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है

संक्षेप: ताजपुर-बख्तियारपुर पुल निर्माण में सुस्ती पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को चेताया है। उन्होने कहा कि कार्य की धीमी प्रगति किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगी। परियोजना की निरंतर निगरानी के लिए हर सोमवार बैठक होगी।

बिहार में गंगा नदी पर ताजपुर-बख्तियारपुर पुल निर्माण में सुस्ती पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने निर्माणाधीन सभी स्ट्रक्चर पर कार्य यथाशीघ्र शुरू करने और निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य की धीमी प्रगति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्य सचिव ने इस परियोजना के निर्माण कार्य में गति लाने एवं निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूरा कराने को लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

इसमें परियोजना की प्रगति, आवश्यकता अनुसार संसाधनों की उपलब्धता व संबंधित विभागों के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि परियोजना की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सोमवार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी।