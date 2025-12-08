Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsStrict action taken on slow Tajpur Bakhtiyarpur bridge construction Chief Secretary warns Nitish Kumar dream project
ताजपुर-बख्तियारपुर पुल निर्माण में सुस्ती पर सख्ती; मुख्य सचिव ने चेताया, नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है

संक्षेप:

ताजपुर-बख्तियारपुर पुल निर्माण में सुस्ती पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को चेताया है। उन्होने कहा कि कार्य की धीमी प्रगति किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगी। परियोजना की निरंतर निगरानी के लिए हर सोमवार बैठक होगी।

Dec 08, 2025 11:03 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में गंगा नदी पर ताजपुर-बख्तियारपुर पुल निर्माण में सुस्ती पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने निर्माणाधीन सभी स्ट्रक्चर पर कार्य यथाशीघ्र शुरू करने और निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य की धीमी प्रगति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्य सचिव ने इस परियोजना के निर्माण कार्य में गति लाने एवं निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूरा कराने को लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

इसमें परियोजना की प्रगति, आवश्यकता अनुसार संसाधनों की उपलब्धता व संबंधित विभागों के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि परियोजना की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सोमवार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी विचार कि राज्य के किसी भी क्षेत्र से पटना आने में अधिकतम पांच घंटे का समय लगे, को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार नदियों पर महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। ताजपुर-बख्तियारपुर गंगा पुल इसी लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव डॉ. संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, बीएसआरडीसीएल के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक आदि मौजूद थे।