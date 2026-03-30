वायु प्रदूषण फैलाया तो होगी कड़ी कार्रवाई, 3 माह गाड़ी चलाने पर रोक; DL होगा सस्पेंड
वायु प्रदूषण पर तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबन का नियम देशभर में लागू हो सकेगा, क्योंकि इसे केंद्र ला रहा है। प्रावधान को जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में लाने की तैयारी है।
Bihar Road Safety: बिहार में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन में और सख्ती की तैयारी है। आने वाले समय में सड़क सुरक्षा नियमों में छोटी सी चूक पर भी ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित हो सकता है। यानी तीन महीने तक संबंधित चालक वाहन नहीं चला सकेगा। अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर या प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन, अगले वितीय वर्ष से वायु प्रदूषण पर जुर्माने के साथ ड्राविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वायु प्रदूषण पर तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबन का नियम देशभर में लागू हो सकेगा, क्योंकि इसे केंद्र ला रहा है। प्रावधान को जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में लाने की तैयारी है। जन विश्वास बिल में मोटर वाहन कानून के कई प्रावधानों में भी संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत कई मामलों में सजा का प्रावधान तो कई छोटी चूक पर सिर्फ जुर्माना वसूली का नियम तैयार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी रूपरेख तय हो चुकी है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
पहले तिमाही में लागू होने की संभावना
बीते सप्ताह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सूबे के ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच इसकी रूपरेखा की जानकारी दी गई थी। हालांकि, अधिकारियों को यह नहीं बताया गया है कि यह नये वितीय वर्ष में कब से लागू होगा। अब इसके नये वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही के दौरान ही लागू करने की संभावना जताई जा रही है।
वैधता अवधि के एक माह बाद तक मान्य होगा डीएल
वीसी में बताया गया कि जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता को लेकर भी संशोधन किया जा रहा है। इसमें डीएल की वैद्यता समाप्त होने के 30 दिनों तक उक्त डीएल को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति एक माह पूर्व अपने डीएल को रिन्यू करा लेता है तो भी उसका लाइसेंस वैद्यता समाप्त होने की तिथि से ही रिन्यू माना जाएगा। इसके अतिरिक्त देशभर में कहीं से भी कोई भारतीय नागरिक लाइसेंस बनवा सकेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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