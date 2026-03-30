Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वायु प्रदूषण फैलाया तो होगी कड़ी कार्रवाई, 3 माह गाड़ी चलाने पर रोक; DL होगा सस्पेंड

Mar 30, 2026 11:13 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता
share

वायु प्रदूषण पर तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबन का नियम देशभर में लागू हो सकेगा, क्योंकि इसे केंद्र ला रहा है। प्रावधान को जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में लाने की तैयारी है।

वायु प्रदूषण फैलाया तो होगी कड़ी कार्रवाई, 3 माह गाड़ी चलाने पर रोक; DL होगा सस्पेंड

Bihar Road Safety: बिहार में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन में और सख्ती की तैयारी है। आने वाले समय में सड़क सुरक्षा नियमों में छोटी सी चूक पर भी ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित हो सकता है। यानी तीन महीने तक संबंधित चालक वाहन नहीं चला सकेगा। अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर या प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन, अगले वितीय वर्ष से वायु प्रदूषण पर जुर्माने के साथ ड्राविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वायु प्रदूषण पर तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबन का नियम देशभर में लागू हो सकेगा, क्योंकि इसे केंद्र ला रहा है। प्रावधान को जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में लाने की तैयारी है। जन विश्वास बिल में मोटर वाहन कानून के कई प्रावधानों में भी संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत कई मामलों में सजा का प्रावधान तो कई छोटी चूक पर सिर्फ जुर्माना वसूली का नियम तैयार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी रूपरेख तय हो चुकी है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:प्रेम प्रसंग में खूनी खेल, लड़के ने पिस्टल खींचा और लड़की को गोली मार दी

पहले तिमाही में लागू होने की संभावना

बीते सप्ताह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सूबे के ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच इसकी रूपरेखा की जानकारी दी गई थी। हालांकि, अधिकारियों को यह नहीं बताया गया है कि यह नये वितीय वर्ष में कब से लागू होगा। अब इसके नये वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही के दौरान ही लागू करने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:शरजील इमाम तिहाड़ जेल रवाना, बिहार में भाई की शादी के लिए कोर्ट से पैरोल मिला था

वैधता अवधि के एक माह बाद तक मान्य होगा डीएल

वीसी में बताया गया कि जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता को लेकर भी संशोधन किया जा रहा है। इसमें डीएल की वैद्यता समाप्त होने के 30 दिनों तक उक्त डीएल को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति एक माह पूर्व अपने डीएल को रिन्यू करा लेता है तो भी उसका लाइसेंस वैद्यता समाप्त होने की तिथि से ही रिन्यू माना जाएगा। इसके अतिरिक्त देशभर में कहीं से भी कोई भारतीय नागरिक लाइसेंस बनवा सकेगा।

ये भी पढ़ें:22 कदम आगे बढ़िए, सब शुभ होगा...पीछे मुड़ते ही बुजुर्ग को लगा झटका, हो गई ठगी
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 10th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।