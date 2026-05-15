Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दरभंगा में आवारा कुत्तों का खौफनाक आतंक, 10 साल की मासूम को नोच-नोचकर मार डाला

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, दरभंगा
share

Bihar News: दरभंगा के बहादुरपुर में गुरुवार दोपहर आवारा कुत्तों के झुंड ने 10 वर्षीय छात्रा अन्नू कुमारी को नोच-नोचकर मार डाला। बच्ची अपने ननिहाल में रहकर छठी कक्षा में पढ़ती थी।

दरभंगा में आवारा कुत्तों का खौफनाक आतंक, 10 साल की मासूम को नोच-नोचकर मार डाला

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर गली नंबर 2 में गुरुवार की दोपहर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 10 साल की एक मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। करीब आधा दर्जन खूंखार कुत्तों ने बच्ची को इस कदर नोचा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। बेटी की इस तरह हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

दोपहर 1 बजे हुआ हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह रूह कंपा देने वाली वारदात गुरुवार दोपहर करीब एक बजे घटी। बच्ची जब गली से गुजर रही थी, तभी अचानक आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह से नोच डाला। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह कुत्तों को भगाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। लोगों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस खून से लथपथ बच्ची को आनन-फानन में डीएमसीएच लेकर गई, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ननिहाल में रहकर छठी कक्षा में पढ़ती थी अन्नू

मृतका की पहचान बहेड़ी थाना क्षेत्र के जोरजा-चक्का निवासी भारत सहनी की 10 वर्षीय पुत्री अन्नू कुमारी के रूप में हुई है। अन्नू अपनी मां अंबिका देवी के साथ बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमीघाट स्थित अपने ननिहाल में रहती थी और वहीं रहकर छठी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। वह तीन बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। उसके पिता भारत सहनी परिवार का भरण-पोषण करने के लिए परदेस में रहकर मजदूरी करते हैं। इस मनहूस खबर के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई। बहादुरपुर के थानाध्यक्ष प्रसूनजय कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत होने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में पुल पर टोल लेगी सरकार, सेतु पर एप्रोच रोड से 10 गुना ज्यादा टैक्स
ये भी पढ़ें:बिहार के इस जिले में हर शनिवार ‘नो व्हीकल डे’, DM का बड़ा आदेश
ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी घर से पैदल गए सचिवालय, PM मोदी की अपील पर बिहार CM नो व्हीकल डे पर
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।