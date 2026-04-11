मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्ते की हत्या, 1 दिन में 50 से अधिक को काटा; 5 जख्मी हायर सेंटर रेफर

आवारा कुत्ते ने एक दिन में 50 से अधक लोगों को शिकार बना डाला। इनमें से 5 को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। सरैया थाना क्षेत्र के गोरीगामाडीह गांव में आवारा कुत्ते ने एक दिन 50 से अधिक लोगों को जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि शुक्रवार को सुबह करीब 5 बजे से दोपहर तक कुत्ते ने गांव में आतंक मचाया। इसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर कुत्ते को खदेड़कर मार डाला।

कुत्ते के हमले में चंद्रकला देवी, मीणा देवी, मुन्नू शाही की पत्नी एवं मां, पृथ्वी सहनी और उनकी पत्नी, चंदेश्वर साह, बालेश्वर सहनी, मनटुन शाही, शंभू शाही, ललन साह, अनुज शाही, बिपिन शाही, विनय राय, संदीप शाही, लक्ष्मण सहनी, राजेश ठाकुर व उनके पुत्र सहित अन्य लोग जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी नरेश शाही, गौरी शाही की पत्नी, नगीना सहनी, रजनीश सहनी के पुत्र तथा मुन्नू शाही को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

मुखिया पति बिपेंद्र राम ने बताया कि सुबह टहलने निकले लोगों पर वार्ड 5 में कुत्ते ने हमला शुरू किया। इसके बाद वार्ड 1,2,3,4 में लोगों को काटते चला गया। मुखिया पति ने बताया कि घायलों को सीएचसी लाया गया, लेकिन वहां एंटी-रेबीज उपलब्ध नहीं था। इसके बाद सभी को तुर्की स्थित आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इससे पहले भी कुत्तों के आतंक से लोग हलकान रहे। नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान भी चलाया गया लेकिन वह फेल हो गया। शहर के मिठनपुरा में कुत्ते ने एक बच्चे को काटकर मार डाला तो हायतौबा मच गया। उसके बाद भी आवारा कुत्तों के आतंक से निजात नहीं मिली।

एंटी रैबिज सूई नहीं मिली कुछ घायलों को सदर अस्पताल भेजवाया गया, वहां भी सभी को समय पर सूई नहीं मिल सकी। इसको लेकर ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल पर्याप्त मात्रा में एंटी-रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की।

प्वाइंटर ● सरैया थाना क्षेत्र के गोरीगामाडीह गांव की घटना

● ग्रामीणों ने कुत्ते को खदेड़कर मार डाला

● अस्पतालों में एंटी-रेबीज की भारी किल्लत