जहां कभी घास नहीं उगती, वहां लग रही स्ट्रॉबेरी; बिहार में यहां बंजर जमीन पर खेती की क्रांति

संक्षेप:

बिहार के रोहतास जिले के एक गांव में किसानों ने बंजर जमीन पर खेती की क्रांति ला दी। जहां पहले कभी घास नहीं उगा करती थी, वहां अब तरबूज, स्ट्रॉबेरी जैसे फल उगाए जा रहे हैं और किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं।

Jan 23, 2026 01:39 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
अगर जमकर प्रयास करें तो पत्थर भी सोना उगल सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिहार के रोहतास जिले में। यहां महादेवा गांव में 100 से ज्यादा किसानों ने मेहनत के बल पर बंजर जमीन पर खेती की क्रांति की इबारत लिख दी। जिस बंजर जमीन पर कभी घास नहीं उगती थी, वहां अब स्ट्रॉबेरी और तरबूज की खेती हो रही है। किसान अब प्रति एकड़ 1 से डेढ़ लाख रुपये तक की कमाई कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, सरकार से सहयोग मिलने के बाद महादेवा गांव के किसानों ने 150 एकड़ की बेकार पड़ी जंगली जमीन को खेती योग्य बना दिया। बिहार सरकार द्वारा 7 साल पहले शुरू की गई जल जीवन हरियाली योजना के तहत सहयोग लेकर यह कारनामा कर दिखाया। यहां के किसान आत्मनिर्भर होकर अब लाखों में कमाई कर रहे हैं।

महादेवा गांव रोहतास जिले में जमुहार पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां के किसान बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन गए हैं। दरअसल, किसानों ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ड्रिप (टपक) और फुहर सिंचाई (स्प्रींकलर इरिगेशन) से आधुनिक खेती शुरू की। उन्होंने तरबूज, खरबूज जैसे फल उगाए। अब वे स्ट्रॉबेरी भी उगा रहे हैं।

दरअसल, इस क्षेत्र में दशकों से किसान आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। किसानों का मानना है कि वह नई तकनीक के साथ खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। सरकार की ओर से बोरवेल सबमर्सिबल पंप की सुविधा मिलने के बाद गांव के 15 किसानों ने हाल ही में स्ट्राबेरी की खेती शुरू की है। साथ ही यहां के किसान अब धान, गेहूं आदि फसलों का उत्पादन भी जैविक खाद के इस्तेमाल से ही कर रहे हैं।

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
