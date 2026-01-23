जहां कभी घास नहीं उगती, वहां लग रही स्ट्रॉबेरी; बिहार में यहां बंजर जमीन पर खेती की क्रांति

संक्षेप: बिहार के रोहतास जिले के एक गांव में किसानों ने बंजर जमीन पर खेती की क्रांति ला दी। जहां पहले कभी घास नहीं उगा करती थी, वहां अब तरबूज, स्ट्रॉबेरी जैसे फल उगाए जा रहे हैं और किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं।

अगर जमकर प्रयास करें तो पत्थर भी सोना उगल सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिहार के रोहतास जिले में। यहां महादेवा गांव में 100 से ज्यादा किसानों ने मेहनत के बल पर बंजर जमीन पर खेती की क्रांति की इबारत लिख दी। जिस बंजर जमीन पर कभी घास नहीं उगती थी, वहां अब स्ट्रॉबेरी और तरबूज की खेती हो रही है। किसान अब प्रति एकड़ 1 से डेढ़ लाख रुपये तक की कमाई कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, सरकार से सहयोग मिलने के बाद महादेवा गांव के किसानों ने 150 एकड़ की बेकार पड़ी जंगली जमीन को खेती योग्य बना दिया। बिहार सरकार द्वारा 7 साल पहले शुरू की गई जल जीवन हरियाली योजना के तहत सहयोग लेकर यह कारनामा कर दिखाया। यहां के किसान आत्मनिर्भर होकर अब लाखों में कमाई कर रहे हैं।

महादेवा गांव रोहतास जिले में जमुहार पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां के किसान बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन गए हैं। दरअसल, किसानों ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ड्रिप (टपक) और फुहर सिंचाई (स्प्रींकलर इरिगेशन) से आधुनिक खेती शुरू की। उन्होंने तरबूज, खरबूज जैसे फल उगाए। अब वे स्ट्रॉबेरी भी उगा रहे हैं।