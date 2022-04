शर्मनाक: बिहार में 62 साल के बुजुर्ग ने 8 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, मासूम को टॉफी का लालच देकर की दरिंदगी

बच्ची गांव के देवी स्थान के समीप खेल रही थी। बच्ची को अकेले देखकर गांव का मोहन साह ने बच्ची को बहला फुसला कर बगल में स्थित अपने घोठा पर ले गया। यहां टॉफी का लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म किया।

पश्चिम चंपारण हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 15 Apr 2022 08:22 PM

