राजदेव हत्याकांड में एक गवाह पर वारंट, दूसरे पर नोटिस का आदेश

राजदेव हत्याकांड में सीबीआई की अर्जी पर विशेष कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान एक गवाह के खिलाफ वारंट जारी किया गया। दूसरे पर नोटिस का आदेश दिया गया है। अब छह मई को अगली सुनवाई होगी।

