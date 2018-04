शर्मनाक: जहानाबाद में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, 4 गिरफ्तार 3 फरार

बिहार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब भी तीन आरोपी फरार हैं।

जानकारी के अनुसार पकड़े गए सभी चारों आरोपी हरथुआ गांव के रहने वाले हैं। एक आरोपित नाबालिग है जबकि तीन बालिग बताए जा रहे हैं। पीड़िता का गांव तीन से चार किमी की दूरी पर है। आरोपितों ने करीबन 1 सप्ताह पहले इस वीडियो को फेक आईडी से यूट्यूब पर अपलोड किया था। जब वीडियो वायरल हो गया तब मामले में काफी तूल पकड़ लिया।

आईजी नैयर हसनैन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। पटना पुलिस की रंगदारी सेल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल की रात पुलिस को वीडियो मिला। हालांकि इस वीडियो से लड़की की पहचान नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस ने छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि तीन फरार हैं।

आईजी ने बताया कि नाबालिग अब भी पुलिस के पास नहीं आई है। जिस फोन से वीडियो बनाया गया वो फोन बरामद कर लिया गया है।

ये है मामला

कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लड़के एक लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ कर कर रहे थे। वीडियो में नाबालिग लड़की चीख-चीख रहम करने की गुहार लगा रही थी, वहीं लड़के उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लड़के इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाते हुए दिख रहे थे।

लड़ती के साथ अभ्रदता के इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया था। मामले में पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अन्य की तलाश की जा रही थी। मामले की कार्रवाई करते हुए पटना जोनल आईजी नैयर हसनैन खान ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। इसमें एएसपी और एसपी दोनों शामिल थे।

#Bihar: 2 people detained by police & two special investigation teams (SIT) constituted to investigate the incident of alleged molestation of a girl by a group of men in Jehanabad.Police said yesterday that 2 video clips had emerged of the incident,inquiry launched in the matter.